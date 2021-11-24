Ночью 23 ноября польские силовики применили «слезоточивый газ и взрывпакеты» против мигрантов вблизи погранзаставы «Токари» Каменецкого района, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, мигранты просили у польской стороны убежища.

«В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси», — пишет пресс-служба СК.

Следственный комитет проводит проверку по этому факту.

Утром 23 ноября Минобороны Польши сообщало, что военные пресекли очередную «попытку нелегального пересечения границы».

Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

Кроме этого, по утверждению пограничников, группа из 40 мигрантов пыталась прорваться через польскую границу в районе деревни Мельник. Ведомство пишет, что они бросали в силовиков «камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты».

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku miały wczoraj tj.23.11 miejsce dwie siłowe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe.#zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

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