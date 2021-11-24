Фото: @Straz_Graniczna

Ночью 23 ноября польские силовики применили «слезоточивый газ и взрывпакеты» против мигрантов вблизи погранзаставы «Токари» Каменецкого района, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, мигранты просили у польской стороны убежища.

«В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси», — пишет пресс-служба СК.

Следственный комитет проводит проверку по этому факту.

Утром 23 ноября Минобороны Польши сообщало, что военные пресекли очередную «попытку нелегального пересечения границы».

Кроме этого, по утверждению пограничников, группа из 40 мигрантов пыталась прорваться через польскую границу в районе деревни Мельник. Ведомство пишет, что они бросали в силовиков «камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты».

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