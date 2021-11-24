Новый гаджет от Xiaomi поможет устранить боли в шее и плечах

Наступление цифровой эры принесло с собой проблемы, связанные с осанкой и шейным отделом позвоночника. Они еще больше усугубились пандемией, из-за которой многие люди стали работать из дома, что привело к еще менее подвижному образу жизни.

Xiaomi Youpin разработала новый умный гаджет под названием HiPee Smart Health Neck Ring. Устройство для шеи контролирует и корректирует осанку в режиме реального времени 24 часа в сутки с помощью напоминаний. Неправильная поза, сутулость и слишком низкое опускание головы являются бессознательными движениями, которые мы часто не замечаем. Умный гаджет напомнит, что нужно исправить позу, позволяя людям держать правильную осанку.

Также в девайсе встроены дополнительные опции, которые напоминают пользователю делать зарядку после, например, долгой мобильной игры. Из других бонусов — поддержка Bluetooth, возможность определять, сколько раз в день человек находится в опасных для позвоночника положениях, и как это влияет на спину.

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