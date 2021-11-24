Лидеры социал-демократической партии Германии, партии “Зеленых” и партии свободных демократов проведут в ближайшие часы пресс-конференцию, на которой сообщат о формировании новой правящей коалиции.

Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц, занимающий пост министра финансов в нынешнем правительстве. Поскольку соглашение должно быть утверждено на партийных конференциях SDP и FDP, а также большинством членов партии “Зеленых”, он вступит в должность в середине декабря.

До этого срока канцлером будет оставаться Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии на протяжении 16 лет. Ей не хватит месяца до рекорда, установленного ее “крестным отцом” в политике – Гельмутом Колем.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»