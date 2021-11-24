Гигантский «золотой самородок» оказался кое-чем гораздо более ценным

Шесть лет назад австралийцу Дэвиду Хоулу неслыханно повезло, когда, вооружившись металлоискателем, он откопал недалеко от Мельбурна под слоем глины крупный камень с красноватым оттенком весом 17 кг. Долгое время его не покидала уверенность – внутри необычного камня природа спрятала золотой самородок.

Чтобы добраться до него, Дэвиду пришлось перепробовать массу инструментов – специальную пилу, болгарку, дрель, кислоту и даже кувалду, пишет Техкульт. Но все попытки были напрасны – камень оказался ему «не по зубам». Осознав тщетность своих усилий, он передал находку для идентификации в музей Мельбурна, где геолог Дермот Генри, внимательно осмотрев камень, понял, что перед ним уникальный метеорит, который стал вторым в коллекции музея.

Ученые определили возраст космического гостя – более 4,5 млрд. лет. Для того, чтобы отделить от него небольшой фрагмент для исследований, ученым пришлось задействовать алмазную пилу. Результаты анализов показали высокое содержание железа, что соответствует показателям метеорита класса Н5, о чем свидетельствуют крошечные кристаллики металлических минералов (хондритов) по всей поверхности камня.

Остается загадкой, как и когда метеорит попал на Землю. Согласно одной из гипотез, в период своего формирования Солнечная система представляла собой гигантские вращающиеся скопления космической пыли, включая хондритовые породы. Позже гравитация превратила большую ее часть в строительный материал, из которого сформировались планеты, а все что осталось, «перекочевало» в пояс астероидов.

После проведенного углеродного анализа ученые пришли к выводу, что находка Хоула могла попасть на Землю в период между 1889 и 1951 годами, когда астрономы зафиксировали падение нескольких крупных метеоритов.

Но самое любопытное в этой истории – найденный Дэвидом метеорит, как и его «собратья», встречаются на Земле намного реже золота, и поэтому стоят гораздо дороже него.

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