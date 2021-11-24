Египет проявляет беспрецедентные меры безопасности к российским туристам

В августе этого года, спустя почти шесть лет, Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Египта. Запрет на перелеты был введен в конце 2015 года после взрыва бомбы на борту авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшей рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Тогда жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом стали 224 человека.

Теперь же Пассажиры, вылетающие из Египта в Россию, обязаны пройти 15 пунктов досмотра и контроля. Их проводят через рамки-сканеры, прощупывают сотрудники безопасности, а в ручной клади проверяют каждый предмет. Авиакомпании советуют гражданам, направляющимся на рейсы в Россию,приезжать в аэропорт за пять часов до вылета.

В соцсетях появилось множество постов по этой теме с описанием утомительных процедур досмотра. Многие пишут, что больше не полетят на отдых в Египет.

Известный блогер Илья Варламов свое прохождение предполетных процедур в египетском аэропорту с сарказмом назвал в Инстаграме «почти пятью часами невероятного удовольствия». Свой опыт он описал так: «Если возвращаешься в Европу – проходишь без проблем. Если в Россию, то тебя отправляют в роскошный зал ожидания. Сотни людей с детьми, багажом, не соблюдая санитарные меры стоят на досмотр, ведущий на регистрацию. Египтяне поставили целых две (!) рамки. Это очень грамотное решение, учитывая, что одновременно вылетает 5–6 самолетов. Очередь почти не двигается, люди наслаждаются интерьерами аэропорта. В ней мы провели 2 часа. Дальше – сдача багажа и регистрация. Очередь на паспортный контроль всего минут на 20… А потом еще одна – на досмотр ручной клади! Всех русских провожают в не менее роскошный зал ожидания. Опять целых две рамки! Дети уютно расположились на полу аэропорта, отсутствие питьевой воды и туалета – то, что нужно в эти часы ожидания. Египтяне через громкоговоритель вежливо сообщают, что посадка заканчивается и просят пассажиров проходить все быстрее. Через полтора часа – очередной досмотр, где сотрудники аэропорта изучают твои вещи своими “чистыми” руками». Илья Варламов добавляет: «Египтяне говорят, что это Россия заставила их усилить меры безопасности. Но что им мешало поставить больше рамок? Еще раз: две рамки на 5 самолетов! Настоящий пример вежливости и гостеприимства!» Не скрывают возмущения и обычные туристы: «Вылетали из Хургады, работала одна рамка. Одна! Паспорт показал 5 раз, вещи досмотрели четырежды. Заставили разуться даже четырехлетнюю дочь. Я за безопасность – это правильно, но при этом нужно создать пассажирам условия, а не превращать аэропорт в загон». Турагенты, в свою очередь, бьют тревогу: «Вчера постоянный клиент прилетел из Египта. Понятное дело, негодование и отсутствие желания ехать туда еще раз. 6 часов в аэропорту, в зоне, где нет элементарных удобств. Давка, отсутствие дистанции и прочее», «Наши туристы, вернувшиеся с египетского курорта, говорят, что ни за что не поедут снова, пока это безобразие с возвратными рейсами не прекратится. А ведь они рассказывают об этом и своему окружению, что отбивает желание выбирать для отдыха Хургаду и Шарм и у тех, кто еще только строит планы на отпуск». Если в ближайшее время не будут приняты меры для сокращения очередей в аэропортах и создания человеческих условий для ожидающих вылета, Египет рискует потерять значительную часть туристов, прежде всего возвратных, приходят к выводу специалисты.

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