Индекс бизнес-климата (ИБК) Национального банка, скорректированный на сезонность, в августе-октябре 2021 года снизился. Как отмечает “Ежедневник”, по сравнению с показателем за предыдущие три месяца он сократился на 2,3 процентного пункта и составил минус 3,4 процента.

Об этом сообщает Myfin.by со ссылкой на аналитическое обозрение регулятора на основе мониторинга предприятий реального сектора за август-октябрь.

Нацбанк Беларуси отмечает, что фактический индекс бизнес-климата в августе-октябре вернулся к отрицательным значениям и составил минус 2,8% (6,5% в мае-июле 2021 года).

Ухудшение обусловлено снижением объема производства и спроса , преимущественно на предприятиях торговли, транспорта и строительства. Также это связано с ростом негативных ожиданий изменения этих показателей в предстоящие три месяца.

Сводный индекс экономических настроений, который учитывает специфику каждого вида деятельности, и в большей степени ориентирован на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, в августе-октябре 2021 года также составил минус 2,1 процента.

По оценкам руководителей предприятий в августе-октябре спрос, так и не достигнув диапазона роста, снизился до минус 6,1 процента (в предыдущем периоде – минус 3,6%). Снижение спроса отметили строительные организации (баланс ответов составил минус 17,1%), транспорта (минус 11,5%) и торговли (минус 10,8%). Повышение спроса на свою продукцию отметили предприятия промышленности: баланс ответов составил 2,8 %.

По оценкам респондентов, показатель объема производства в августе-октябре вновь вернулся в зону спада и составил минус 3,9% против 1% тремя месяцами ранее.

На снижение объема подрядных работ (транспортных услуг, товарооборота) указали строительные организации, предприятия транспорта и торговли. Замедление темпов роста объема производства констатировали предприятия промышленности: баланс ответов снизился на 4,1 процентного пункта и составил 3,9%.

При этом в ноябре 2021 года – январе 2022 года участники мониторинга ожидают снижение спроса и физического объема производства . Кроме того, руководители предприятий ожидают рост отпускных цен, сокращение числа занятых и увеличение потребности в кредитовании.

В ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 90,3% респондентов, при этом 48,5% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 30,5% полагают, что рост цен ускорится.

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