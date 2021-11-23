Витамин А может помочь восстановить обоняние после COVID-19

Недавние исследования показывают, что витамин А может быть ключом к восстановлению обоняния после инфекции SARS-CoV-2. Это важная новость в контексте наиболее частых осложнений после COVID-19.

Недавно опубликованные статистические данные показывают, что около миллиона американцев потеряли обоняние из-за COVID-19, пишет hi-tech.news. У пяти процентов всех переболевших это чувство может никогда не восстановиться. Не существует и эффективного средства защиты от этого. Но наблюдения врачей подтверждают благотворное влияние витамина А.

Вирус SARS-CoV-2 повреждает рецепторные клетки носового эпителия, что приводит к потере обоняния. Однако возбудитель не повреждает сам обонятельный нерв, поэтому изменения обычно носят временный характер, и утраченное чувство возвращается через несколько недель после выздоровления. Следует помнить, что SARS-CoV-2 – не первый вирус, вызывающий такой эффект – последствия заражения другими вирусами верхних дыхательных путей, например, гриппом, могут быть аналогичными.

Предыдущие исследования показали, что витамин А помогает восстанавливать обоняние после COVID-19. Теперь же ученые из Университета Восточной Англии и больницы Университета Джеймса Пэджета изучают, как популярная пищевая добавка может помочь восстановить поврежденную ткань носа.

Огромное увеличение потери обоняния, вызванное COVID-19, создало глобальную потребность в лечении. Примерно один из 10 человек, испытывающих потерю обоняния, сообщает, что его обоняние не вернулось к норме через четыре недели после начала заболевания. Это большая проблема, и предыдущие исследования показали влияние потери обоняния на качество жизни, включая депрессию, беспокойство и изоляцию, а также опасение съесть испорченную пищу.

«Мы хотим узнать, происходит ли увеличение размера и активности поврежденных путей запаха мозга пациентов, когда они лечатся каплями для носа с витамином А. Это будет означать восстановление утраченных функций, вызванных распространением вирусных инфекций, включая COVID-19», – сказал профессор Карл Филпотт из UEA, Norwich Medical School.

Пациенты будут либо проходить 12-недельное лечение с использованием назальных капель витамина А, либо получать плацебо. До и после лечения они будут подвергаться магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ).

«Пациенты будут нюхать характерные запахи: розы и тухлые яйца, пока мы будем проводить им МРТ. Мы будем искать изменения в размере обонятельной луковицы – области над носом, где запаховые нервы соединяются и соединяются с мозгом. Мы также будем смотреть на активность в областях мозга, связанных с распознаванием запахов», – добавил профессор Карл Филпотт.

Испытания планируется начать в декабре 2021 года.

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