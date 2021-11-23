По меньшей мере 46 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП и пожара в автобусе, перевозившем туристов из Северной Македонии, на шоссе в западной Болгарии в ночь на вторник, сообщает ВВС.

Группа туристов возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул.

Всего в автобусе было 53 человека, семеро из них выжили. Также официально сообщается, что среди погибших – 12 несовершеннолетних.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев поговорил с одним из выживших, который рассказал, что спящих пассажиров разбудил громкий взрыв.

“Он и еще шестеро выбили окна и сумели выбраться из автобуса”, – рассказал Заев в интервью болгарской прессе.

Пострадавшие доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция, но в целом медики оценивают их состояние как стабильное.

Точно установлено, что автобус врезался в дорожное ограждение, но было ли это причиной или следствием возгорания – пока неясно.

По словам главы следственной группы Борислава Сарафова, рассматриваются две версии трагедии – ошибка водителя и техническая неисправность транспортного средства.

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