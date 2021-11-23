США высвобождают стратегические резервы нефти

Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом говорится в информации для прессы, размещенной на сайте Белого дома во вторник.

“Министерство энергетики [США] подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен [на топливо] для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение [на рынке] после пандемии”, – указано в заявлении.

Как сообщается в пресс-релизе, в ближайшие несколько месяцев США высвободят 32 млн баррелей нефти – объем, который со временем вернется в стратегический резерв за счет снижения цен. Затем будут задействованы еще 18 млн баррелей.

В Белом доме подчеркнули, что вместе с США часть нефти из резервов выпустят ряд других стран, включая Индию, Великобританию, Китай, Южную Корею и Японию.

Индия

Следом за США о решении продать на рынке 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов объявила Индия. “Это произойдет параллельно и в консультациях с главными мировыми энергопотребителями, в том числе с США, КНР, Китаем, Японией и Южной Кореей”, – говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

В пресс-службе кабмина отметили, что “цены на жидкие углеводороды должны быть разумными, вменяемыми и определяться игроками рынка”.

“Индия не раз выражала беспокойство по поводу поставок нефти в соответствии с искусственно созданным спросом странами-производителями, что привело к повышению цен и негативным последствиям”, – говорится в пресс-релизе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия высвободит из своих стратегических запасов 5 млн баррелей нефти в ближайшие 7-10 дней. Стратегические запасы этого энергоносителя в Индии составляют 39 млн баррелей.

Япония

Власти Японии также объявили о решении начать продажу нефти из резервов, сообщил телеканал NHK. В настоящее время не указывается конкретный объем, который планирует высвободить Япония из стратегических резервов. По данным телеканала, страна планирует реализовать объем нефти, зарезервированный на “несколько дней”, и допускает возможность дополнительной продажи нефти из стратегических резервов в случае необходимости.

Ранее один из ведущих в стране экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что правительство Японии может организовать продажу порядка 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов частных компаний, хотя это будет в целом противоречить законодательству страны. Эксперт отметил, что действующее в Японии законодательство разрешает выбрасывать на рынок стратегические запасы только в случае недостаточного снабжения нефтью или угрозы такой нехватки, а также во время стихийных бедствий. Профессор отметил, что буквальная трактовка этого положения делает затруднительной продажу запасов в ситуации временного роста цен.

Ранее администрация Байдена предложила руководству Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов, хотя эти запасы не предназначены для рыночной интервенции. Вашингтон мотивировал свое обращение необходимостью обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики.

Южная Корея

Правительство Южной Кореи также приняло решение выпустить на рынок нефть из своих стратегических резервов, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на совместное заявление Министерства энергетики и МИД Республики Корея.

Объемы нефти и сроки ее выпуска будут определены после консультаций с США и другими странами, пишет агентство.

Великобритания

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании заявили корреспонденту ТАСС, что Британские компании получат от правительства страны разрешение высвободить до 1,5 млн баррелей нефти из своих резервов. Такие меры будут осуществляться ими на добровольной основе.

“Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы сделать все возможное для поддержания мировой экономики во время переходного периода после пандемии. Поэтому вместе с возглавляемой США группой стран, в которую входят Китай, Индия, Япония и [Южная] Корея, мы позволим компаниям в Соединенном Королевстве на добровольной основе высвободить часть их нефтяных резервов, – заявил представитель ведомства. – Это разумный и взвешенный шаг, необходимый для оказания поддержки мировым рынкам в момент, когда мы выходим из вызванного пандемией кризиса. Эти меры носят добровольный, а не принудительный характер, и если все компании пойдут на такой шаг, это позволит высвободить эквивалент 1,5 млн баррелей нефти“.

В ведомстве подчеркнули, что принятое решение “не отразится на нефтяных резервах Соединенного Королевства, размеры которых существенно превосходят требования Международного энергетического агентства о 90 днях”. Ранее МЭА обязала своих членов создать стратегические резервы нефти и нефтепродуктов, которые будут эквивалентны тем объемам, которые страна импортирует в течение 90 дней.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»