Разрешения на добычу животных для белорусских граждан и иностранцев стоят по-разному.

Стоимость разрешений на добычу зубра (резервный генофонд) названа в Беларуси. Постановлением Совета Министров от 16 ноября 2021 г. №662 принята новая редакция приложений о минимальной предельной стоимости охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и путевок к ним, а также о минимальной предельной стоимости продукции охоты, утвержденных постановлением от 14 июня 2018 года №454.

В частности, для граждан Беларуси утверждена стоимость разрешений на добычу зубра (резервный генофонд): сеголеток – до 800 рублей; молодняка от одного до двух лет – до 2500; взрослого нетрофейного – до 5000 рублей. Такие же расценки распространяются и на жителей других стран Евразийского экономического союза. А вот для граждан других государств, не входящих в ЕАЭС, стоимость разрешения будет на порядок выше: сеголеток – до 1500 рублей; молодняка от одного до двух лет – до 5000; взрослого нетрофейного зубра – до 22.000 рублей.

В данном постановлении Совмина также утверждена стоимость охотничьих путевок и на других животных, обитающих в белорусских лесах. К примеру, для граждан Беларуси, а также граждан государств – членов ЕАЭС утверждена стоимость разрешений на добычу оленя благородного в таких суммах: сеголеток – 100 рублей, самки взрослой – 350, самца взрослого нетрофейного – до 400, самца трофейного – 600 рублей. Для иностранцев же стоимость охотничьей путевки на трофейного оленя установлена в таких размерах: при весе рогов с черепом до 4,99 килограмма – 1500 рублей, от 5 до 7,99 килограмма – 2600, от 8 и более килограммов – 4500 рублей.

При проведении охотничьего тура в стоимость путевок к разрешениям на добычу животного для иностранцев (за исключением граждан государств – членов ЕАЭС) включается также стоимость добытых в процессе охоты волков, лисиц, шакалов, енотовидных собак, ворон серых и сорок. С более полным перечнем, на кого в Беларуси можно охотиться легально и за какую сумму, можно посмотреть в официальном документе.

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