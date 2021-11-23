Не могу согласиться и принять эту печальную новость. Совершенно неожиданно ушел в вечность мой давний друг и советчик Майкл Моргулис, президент фонда «Духовная дипломатия», почетный консул Беларуси в США. Несколько дней назад он звонил мне из Украины и поделился впечатлениями от пребывания в этой стране. Как всегда, посещение детских домов с вручением обильных подарков, проповеди в христианских церквях, запланированные встречи с видными политиками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.

После этого мы должны были встретиться в Минске. Нас ждала особая насыщенная программа. В общих планах было проведение первого в стране Национального молитвенного завтрака, приглашение в Минск лидеров крупных христианских фондов, повтор визита всем полюбившейся команды ветеранов знаменитой американской баскетбольной лиги NBA. Свои обязанности были у Майкла и как у почетного консула Беларуси в США.

Планировали обсудить ряд его статей, специально подготовленных для христианской газеты «Новое Слово». Прости, Майкл, я отодвинул их публикацию, поставив в Рождественский номер твое проникновенное стихотворение «Молитва»:

Господи, грустный мой Господи,

Призри и услышь меня!

Пройду под кнутами по площади,

Но дай не забыть мне Тебя.

Господи, светлый мой Господи,

Пусть будут мучить меня –

В боли, слезах и борении

Дай не забыть мне Тебя…

Как истинный верующий, Майкл жил по библейскому принципу «вера без дел мертва». И я поражаюсь его невероятной трудоспособности – писатель, политолог, издатель, проповедник, руководитель крупнейшего фонда США. Его рады были принимать у себя президенты США Джимми Картер, Рональд Рейган, Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама. Он консультировал окружение президента Джорджа Буша-младшего, сенаторов и конгрессменов по вопросам, связанным с Украиной, Беларусью, Россией. Встречался с Михаилом Горбачёвым, Виктором Януковичем, Аскаром Акаевым…

В Украине Майкла настиг коронавирус. И он остался «один на один с жизнью» – точь в точь как в его одноименной книге, презентацию которой мы провели год назад в Минске. Госпиталь в Киеве, перелет в США практически в бессознательном состоянии… Он ушел в вечность в любимой Флориде.

Но Майкл до конца остался Майклом. Спокойно предчувствуя возможное, он заранее подготовил обращение, которое передали для печати его друзья, поставив в текст только дату ухода в вечность.

Вот оно:

«Имею честь сообщить всем друзьям и врагам, верующим и неверующим, что я, Михаил Моргулис, 16 ноября 2021 года отошел в вечность. Я заранее подготовил это сообщение для вас, потому что оттуда уже вам не напишу, а другие люди на земле напишут обо мне как-то по-другому.

Итак, о чем же хочу сообщить вам на прощание? Наверное, о самом главном, о том, что в той или иной мере я любил всех вас. И этому научил меня Бог. В той или иной мере я прощал вас. И этому тоже научил меня Бог. Я также прошу вас простить и меня, и прошу Бога, чтобы этому Он научил и вас. Но многие, кто читает мои слова, уже научены этому.

Жизнь не была бы легкой без Бога. Но с Богом, даже согнувшись под тяжестью жизни, я смог пронести ее на плечах, как свой крест. Потому что большую часть тяжести Он брал на себя. Думаю, что Бог нашел меня в этой жизни, а я прикоснулся к Нему. Может быть, поэтому не боюсь смерти.

Меня любили и не любили, меня слушали и меня отвергали, мне верили и не верили, но я жил со всеми вами, а вы – со мной.

Я кое-что сделал в этой жизни в Америке. Способствовал созданию русскоязычного издательства – Slavic Gospel Press (Славянское Евангельское издательство) в Уитоне-Чикаго (США), которое переводило христианских мыслителей Запада на русский язык, вел первую христианскую телепрограмму на русском языке «Возвращение к Богу» в СССР, в Москве, 4-й телеканал (НТВ), выпускал русские литературные издания в Америке, «Литературное зарубежье» и «Литературный курьер», написал несколько книг, в том числе «Тоска по раю», «Сны моей жизни», «Духовная дипломатия», «Return to the Red planet», «Один на один с жизнью» и некоторые другие. Мне говорили, что из-за того, что выпускал книги других авторов, я не написал достаточно своих книг и поэтому не стал известным писателем. Не знаю. Принимал это как решение Всевышнего.

В основном ничего в жизни не планировал: работу, детей да всё остальное принимал как посланное мне Оттуда. Слава Богу за посланных мне жену Татьяну Титову, которая стала Моргулис, и за моих трех детей – дочку Валерию, сыновей Зиновия (Зи) и Николая (Николаса).

Я произносил некоторые запоминающиеся фразы: «Любви и денег никогда не бывает слишком много – их всегда не хватает»; «Вчера ушло, завтра может не прийти, у нас есть только сегодня»; «Вера без культуры как птица без крыльев: всегда будет на земле, не поднимется к небесам»; «Все наши встречи и расставания на земле назначаются на небесах»; «Любовь начинается с терпения, и только на корнях терпения вырастают цветы любви»»; «Не торопитесь в ад, без вас там не начнут», «Хотите увидеть Бога – не смотрите на человека», «Любить надо всех, но любить по-разному», и многое чего еще говорил.

В жизни я понял, что любовь – это самое главное из того, что дал нам Бог. Я любил добрых людей. Любил и умных людей. Самым чудесным временем были для меня встречи с умными и добрыми людьми. Я смог познать любовь и познать боль и понял, что это взаимосвязано. И определил любовь словами: «Это когда ты понимаешь, для чего ты живешь».

Я постарался всех простить, ни на кого зла не держу. Познал от Бога, что любить надо всех, но невозможно уважать всех, кого любишь.

У меня было очень много друзей, очень много, но были враги и ненавистники. Меня всегда утешала жизнь Христа. Хотя я не ангел, но всегда старался утешаться тем, что если так относились к Христу, то чем же я лучше? Поэтому благодарю за друзей и за врагов.

Еще хочется многое сказать, рассказать, пояснить, но знаю, что сейчас длинные тексты не читают. Поэтому прощаюсь с вами. Ищите мои книги, статьи, записи на дисках, ДВД и СД. Во время просмотра, прослушивания или чтения мы сможем с вами мысленно понимать друг друга и даже чувствовать.

Больше всего я любил одну притчу. Рассказывал ее всю жизнь.

Шел верующий человек по горной дороге. Счастливый был, пел, радовался, славил Бога. Вдруг нога подвернулась, и он стал падать с горы вниз. Но повезло – успел ухватиться за куст, росший на склоне горы. Посмотрел вниз, а там пропасть. Воззвал к небесам:

– Господи, помоги!

Господь ответил:

– Помогу, но ответь: доверяешь ли мне?

– Конечно! Я всегда жертвовал церкви, пел в хоре! Знал Тебя с юности! Я доверяю Тебе! Помоги, упаду сейчас!

– Сейчас, потерпи. Только ответь: ты полностью доверяешь Мне?

– Ну конечно! Я строил церковь, я ездил и служил людям, рассказывал о Тебе! Я полностью доверяю Тебе! Помоги, сейчас упаду!

– Чуть-чуть осталось, потерпи. Скажи, ты абсолютно доверяешь Мне?

– Да-да-да, Господи! Я Тебя знаю, я молился каждый день, я помогал детям, я славил Тебя. Я абсолютно доверяю Тебе! Помоги, уже нет сил держаться!

И в ответ Господь сказал:

– Если ты абсолютно доверяешь Мне, тогда расцепи руки, отпусти куст…

Вот я и думаю: смогу ли я в конце пути легко и с доверием расцепить руки? А вы?

Дети, в конце еще раз скажу вам. Жизнь такая черствая и тяжелая. Ее может сделать мягче и легче только любовь. Поэтому всегда вспоминайте слова: «Да любите друг друга!» Постарайтесь, я хочу слышать эти слова, находясь Наверху.

В Его милости –

Михаил (Майкл) Моргулис.

P.S. А это строчка моей семье. Вы даже не представляли, как я вас любил и люблю. И вы, если сможете, продолжайте любить меня».

***

Прости, если что не так, Майкл!

До встречи в вечности.

Иван ПАШКЕВИЧ, доктор философии, главный редактор газеты «Новое Слово».

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