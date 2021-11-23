Мы сейчас наблюдаем искусственно созданный миграционный кризис на границе Беларуси со странами Европейского Союза, причем ставки в этой игре постоянно повышаются, выводя кризис на качественно иной уровень. А с другой стороны мы все помним, что события, произошедшие в Беларуси в прошлом году и продолжающиеся до сих пор, стали причиной того, что многие наши граждане вынуждены спешно покидать родину, узнав об открытии уголовного преследования или по другим причинам, угрожающим их жизни, свободе или целостности семьи. Почему же многие стремятся в Европу, а не, скажем, в Украину? Рассмотрим, какие возможности эмигрантам предоставляет страна-соседка.

Приехав в Украину, гражданин Беларуси сразу получает привилегию, которой нет у других иностранцев, – возможность 180 дней подряд находиться в стране, не предпринимая никаких действий по своей легализации. Еще год назад этот период ограничивался 90 днями. Далее надо делать выбор: или уезжать, или искать законный способ остаться. Есть несколько вариантов легализации в Украине.

Статус беженца

Казалось бы, самый простой путь для белоруса, подвергшегося политически мотивированному преследованию, – подача документов на получение статуса беженца. Получив статус беженца, можно беспрепятственно, без существующих для иностранцев ограничений устроиться на легальную работу, а через три года подать документы на право постоянного проживания в стране.

На первый взгляд всё просто. Но, увы, зная, как работает миграционная служба, понимаешь, что реализовать это право очень трудно, практически невозможно. В Украину за последний год въехали десятки тысяч белорусов, остались в стране около 4 тысяч, а статус беженца получили только 9 человек. Однако и такое количество можно считать очевидным прогрессом. За последние 27 лет ненамного больше белорусов получили этот статус, хотя основания существовали на протяжении всего этого времени.

При подаче документов на статус беженца у вас изымают паспорт и выдают справку, и вы несколько раз в год с определенной периодичностью должны отмечаться в соответствующем отделении миграционной службы. В Украине есть иностранцы, которые по 20 лет живут с подобной справкой, находясь в постоянном противодействии с системой; они обивают пороги судов, выигрывают их, но при этом не могут получить заветную «корочку».

Временный вид на жительство

Получение временного вида на жительство является одним из самых популярных среди граждан Беларуси способов легализации в Украине. Он относительно прост и имеет большую долю вероятности реализации, если вы нашли основание, оговоренное законодательством Украины.

В перечень оснований для получения такого статуса включены следующие причины: волонтерство в общественной организации, официальная работа по приглашению украинской компании, учеба, работа в иностранных компаниях, международных неправительственных и религиозных организациях, служба в украинской армии, учреждение украинских предприятий, работа журналистом на иностранное СМИ, воссоединение с семьей.

Столько разных способов и возможностей! Но надо учитывать, что этот статус соискатель получает всего лишь на год. И уже через 10–11 месяцев он должен заходить на очередной круг и собирать пакет документов для продления этого статуса.

По каждому основанию есть определенные требования к перечню необходимых документов, но для всех категорий обязательно требуются: паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта, страховка на год, квитанции об оплате всевозможных сборов.

Если с иностранным гражданином приезжают члены семьи, то у него есть возможность оформить их на основании воссоединения с семьей. В этом случае понадобятся подтверждающие родство документы. Это свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей. Документы обязательно должны быть апостилированы в уполномоченных государством структурах Беларуси. Также все документы должны быть с нотариально заверенным переводом.

Плюс к подтверждающим родство документам иностранец должен доказать, что способен содержать членов своей семьи, – предоставить в миграционную службу справку о доходах или выписку из банка о наличии средств на счету. Если подобный документ не на украинском языке, вас обяжут сделать нотариально заверенный перевод или откажут в получении ВНЖ.

Важно помнить, что статус по основанию воссоединения с семьей могут получить только супруги и их несовершеннолетние дети. Если дети достигли возраста 18 лет, то им придется искать другие основания для пребывания в Украине.

После получения свидетельства о праве на временное проживание в Украине мытарства иностранца не заканчиваются. Он должен в течение месяца после этого официально зарегистрироваться по месту жительства. А это большая проблема. Как правило, собственники, сдающие в аренду жилье, отказывают арендаторам в регистрации по месту жительства. Следовательно, надо искать, кто и на каких условиях согласится это сделать. Часто это дополнительные траты, но вы должны осознавать, что проживание не по месту регистрации для иностранца чревато большими штрафами, лишением статуса и выдворением из страны.

Получение временного вида на жительство, если он не связан с работой, не дает права трудоустройства на общих с гражданами Украины основаниях. Если у иностранца нет удаленной работы за пределами этой страны или нет возможности открыть свой бизнес, это становится настоящей проблемой, требует поиска обходных путей, напоминающих игру в кошки-мышки, где хищник, безусловно, государство. Но белорусам не привыкать.

Не каждый работодатель возьмет официально на работу иностранца со статусом временного проживания. Мало того, что придется собрать и оформить объемный пакет документов, надо еще получить разрешение соответствующих служб, доказав необходимость принятия на работу иностранного гражданина, предоставив ему оклад, эквивалентный не менее двум с лишним тысячам долларов США, что, естественно, для субъекта хозяйствования повлечет существенные налоговые отчисления. Далеко не каждое предприятие в Украине может позволить себе такие траты.

Иностранец, оформивший ВНЖ, может подумать: ладно, потерплю несколько лет, а потом получу постоянный вид на жительство. Но временный вид на жительство в Украине не дает вам права через несколько лет проживания претендовать на постоянный вид на жительство. Однако можно прожить 20, 30, 100 лет – а оснований у вас так и не появится. В цивилизованных странах, например в Польше, после трех лет проживания во временном статусе иностранец получает законные основания претендовать на ПМЖ, при этом он может без особых проблем всё это время официально работать без таких ограничений, как в Украине.

Иностранцу всегда надо помнить, что нелегальное трудоустройство в Украине приводит к штрафам, лишению статуса и высылке из страны. Совсем недавно в Харькове прошел рейд миграционных органов, они выявили иностранных студентов, подрабатывавших в сфере доставки продукции общепита на дом. Теперь этим ребятам придется забыть о получение высшего образования в Украине и покинуть гостеприимную страну.

В Украине иностранец с временным видом на жительство – это человек третьего сорта, ограниченный во многих правах. Он не может получить на равных с остальными людьми медицинское обслуживание, образование, банковские услуги, устроиться на работу, получить банальные водительские права. Но у него есть право беспрепятственно платить налоги, и в этом случае у него никто не спрашивает про наличие постоянного вида на жительство. Хуже только нелегалам.

Не замечать всех этих проблем и жить в свое удовольствие с подобным статусом может только иностранец, имеющий по меркам среднего белоруса хороший достаток. Остальные вынуждены находиться под дамокловым мечом наказания, нелегально работать на свой страх и риск, крутиться как белка в колесе.

Постоянный вид на жительство

Постоянный вид на жительство в Украине дает ощущение стабильности и практически избавляет иностранца от дискриминационных действий со стороны государственных институтов и украинского законодательства. Нельзя принимать участие в выборах или занимать государственные посты, но это можно пережить.

ПМЖ можно получить по квоте, а можно вне квоты. По квоте идут деятели науки и культуры; высококвалифицированные специалисты; лица, инвестировавшие в Украину не менее 100 тысяч долларов США (но тут тоже не всё просто, в этом вопросе существует сложная регламентация); лица, являющиеся полнородными братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой гражданина Украины; лица которые ранее были гражданами Украины; лица, прослужившие три года в украинских вооруженных силах; лица, которые непрерывно прожили в Украине три года в статусе пострадавших от торговли людьми.

Без квоты разрешение на иммиграцию получают следующие категории: лица, два года прожившие в браке с гражданином Украины, а также его дети и родители; лица, являющиеся опекунами или находящиеся под опекунством гражданина Украины; иностранцы, которые имеют право на получение гражданства по территориальному происхождению; лица, представляющие государственный интерес для страны; заграничные украинцы и члены их семьи или лица без гражданства, два года прожившие в Украине.

Самое реальное основание для получения ВНЖ – если у иностранца есть близкие родственники – граждане Украины или есть документальное подтверждение, что отец, мать, дедушка или бабушка родились на территории современной Украины либо считающейся ею, но находящейся под временной оккупацией иностранного государства. Но в этом случае иностранному гражданину придется запастись терпением при предстоящем общении с государственным бюрократическим аппаратом, который будет искать любую закорючку, чтобы отсрочить осуществление заветной мечты.

Быть или не быть?

Считается, что Украина – страна больших возможностей и любые препоны можно снять шуршанием денежных купюр. Якобы всему есть своя цена. Например, ВНЖ, если у иностранца нет очевидных оснований для его получения, будет стоить от 1100 до 1500 долларов США, включая оформление причины, регистрацию места проживания и все сопутствующие расходы, связанные с переводом и заверением документов, оплаты госпошлин и страховки. Статус беженца и ПМЖ будет стоить дороже в зависимости от причин. Если у иностранца есть основания для получения статуса, но ему надо просто ускорить процесс или он хочет избежать придирок и связанных с этим мытарств, это обойдется в сумму от 5000 долларов США, а если надо оформить основания, то сумма может и утроиться. Но, имея такие ресурсы, стоит ли стремиться воспользоваться этими не совсем законными возможностями? Вопрос риторический.

Депутаты украинского парламента, чиновники вплоть до Офиса президента Украины искренне недоумевают: почему представители близкого им по менталитету народа используют их страну только в качестве транзитной и уезжают в Европу или на худой конец в Грузию? Возможно, осознав истинные причины этого, они что-то изменят в украинском законодательстве. Но на всё необходимо время, а вокруг Украины столько других перспектив и возможностей!.. Надо ли сражаться с ветряными мельницами?

Александр ЦЫНКЕВИЧ, собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация из № 90 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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