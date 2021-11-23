Квест по эпохе Ренессанса и работы Рафаэля из частных коллекций

Новый выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» представляет впервые в Восточной Европе самую масштабную ретроспективу работ Рафаэля Санти. Более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с его рисунков, фресок и мозаик из частных собраний Великобритании и Германии.

Организаторы выставки обещают, что она понравится и взрослым и детям. Чтобы сделать посещение выставки еще более увлекательным, для посетителей был подготовлен тематический квест, который представляет собой несколько заданий по экспозиции.

Имя Рафаэля вспыхнуло яркой звездой на небосклоне мирового художественного наследия, а его полотна и фрески, отражают саму суть эпохи Ренессанса и стали символом перехода человечества от Средневековья к периоду Просвещения и Нового времени.

Среди монументальных работ художника особое место занимает серия фресок Лоджий Ватикана. Благодарные потомки позже назовут их Лоджиями Рафаэля, а сами фрески — Библией Рафаэля. На плафонах в каждом из тринадцати сводов аркад художник разместил по четыре фрески на темы Ветхого и Нового Завета. Его Библейские сюжеты кажутся окнами, открытыми в новый мир. В результате получился очень гармоничный синтез античного и христианского миров, который, возможно, и стал причиной долговечной славы Лоджий.

В 1866 году выдающимся немецким художником и гравером, директором Дрезденского королевского кабинета гравюр Людвигом Грюнером в сотрудничестве с известным итальянским художником, президентом Академии Сан Лука Николой Консони с фресок были выполнены 52 тонированные литографии. Эти литографии представлены на выставке в полном объёме — впервые в Восточной Европе.

Как великолепного архитектора, Рафаэля часто приглашали для проектирования церквей, соборов и часовен. Один из самых богатых купцов своего времени Агостино Киджи покровительствовал художнику, регулярно нанимая его и обращая на Рафаэля внимание Папы Римского. Среди величайших работ, выполненных Рафаэлем для Агостино Киджи, по праву считается капелла Киджи — семейная часовня, для мозаик купола которой художник выполнил рисунки.

На выставке демонстрируется серия восхитительных гравюр с этих мозаик, выполненная Людвигом Грюнером в 1850 году. На них представлена вселенная в соответствии с теорией Птолемея и Аристотеля, которую со времен Рафаэля вытеснили системы Коперника и Ньютона. Наряду со Всевышним Рафаэль изобразил планеты и неподвижные звезды.

Особым настроением и чарующей поэтичностью обладают представленные на выставке 30 уникальных гравюр с рисунков Рафаэля — иллюстрации к новелле «Амур и Психея» из романа Луция Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел», отпечатанные в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560-х годов. Гравюры были выполнены выдающимися мастерами XVI века современниками Рафаэля Агостино Венециано и Маэстро Дель Дадо.

Автор многочисленных картин и фресок на религиозные, античные и светские сюжеты, официальный художник папского двора, главный архитектор Собора Святого Петра, главный хранитель римских древностей и первый археолог античного Рима Рафаэль сам стал и символом, и воплощением Эпохи Ренессанса.

На выставке также будут представлены работы белорусских авторов, творчество которых дополнит основную экспозицию. Зрители смогут познакомиться с работами Нади Бука, Дарии Гласс, Дианы Горбач, Сергея Гумилевского, Андрея Дубинина, Валерии Жилинской, Алика Замостина, Павла Кашевского, Андрея Клюйко, Павла Кондрусевича, Лилии Нишчик, Екатерины Пузанко, Андрея Ревякова, Виктории Савенковой, а также с работами из фондов Национального центра современных искусств.

Выставка откроется 27 ноября в Национальном центре современных искусств (пр-т Независимости, 47) и продлится до 23 января 2022 г.

Стоимость билетов:

12 руб. – взрослые;

10 руб. – студенты дневной формы обучения;

8 руб. – пенсионеры, учащиеся школ, гимназий, ПТУ, ССУЗов, многодетные семьи, инвалиды III группы.

Выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса» работает с 12.00 до 20.00, вторник-воскресенье; выходной: понедельник.

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