Известный белорусский лыжник – участник семи Олимпиад – рассказал о том, с какими проблемами столкнулись его подопечные, желая выступить на соревнованиях.

Напомним, что Сергей Долидович – уникальный лыжник. Согласитесь: не каждый способен быть «долгожителем» в спорте, при этом показывая неплохие результаты.

Попасть на последнюю зимнюю Олимпиаду, которая проходила в Южной Корее, Сергею помогала вся страна. После того как Федерация лыжных гонок отчислила спортсмена из национальной команды, он решил подготовиться к Играм самостоятельно. Деньги на подготовку (около 15 тысяч долларов) собрали простые белорусы через краудфандинг.

После выборов лыжник не скрывал своей гражданской позиции.

«Несколько лет назад люди помогли мне и собрали деньги, чтобы я мог подготовиться к Олимпиаде. Тогда я убедился, что наша сила – быть вместе. Тогда мы сможем многое.

Каждый из нас видит, что честные люди в Беларуси теряют работу или как-то еще страдают из-за своих убеждений. Предлагаю помочь им, как когда-то помогли мне», – говорил Сергей.

Сейчас именитый лыжник тренирует молодежь, но чиновники, видимо, не могут простить Долидовичу его «неправильную» позицию.

Как стало известно, на днях ученики Сергея выбрались для участия в соревнованиях в российский Кировск, и сделали это за свой счет. Однако Белорусская федерация лыжных гонок не захотела заявлять их на старт, хотя заявка атлетов является обязанностью федерации, которая делегирована ей Международной федерацией лыжного спорта.

«Два письма отправили на почту председателя Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича, но, наверное, у него много государственной работы, – сообщил Сергей Долидович. – А он у нас – заместитель председателя Мингорисполкома, ЖКХ курирует. Трудится на благо людей. Бывает. А нас лишает права соревноваться и заниматься любимым делом».

Позже Сергей добавил, что в заявку его спортсмены все-таки попали – «сами пробились». А от Белорусской федерации лыжных гонок пришла заявка на… биатлонистов.

«Эти товарищи стали лыжниками пару дней назад, – удивляется именитый спортсмен. – Им заявку сделали, а нам нет. Не сделали заявку неоднократным победителям чемпионатов Беларуси по лыжным гонкам! Дожили!..»

Публикация из № 90 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»