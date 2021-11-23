Стив Розенберг во время интервью с Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

Вчера был тот исключительный случай, когда белорусы с удовольствием смотрели интервью с Лукашенко, потому что свои прямые и точные  вопросы задавал журналист ВВС Стив Розенберг.

The Village собрал интересные биографические факты об этом журналисте.

Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у ЛукашенкоСтив Розенберг родился в 1968 году, он британец, выучил русский язык и в 1991 году переехал в Москву. Сейчас он — корреспондент ВВС в Москве.

До переезда мигрантов в логистический центр Розенберг находился в Брузгах и освещал события на границе. 13 ноября он написал в своем твиттере: «Сегодня вечером белорусские пограничники отвезли нас в лагерь мигрантов на границе с Польшей». До этого команда ВВС несколько дней наблюдала за мигрантами в Минске.

В своем репортаже для ВВС из палаточного лагеря он кратко пересказал суть происходящего: тысячи людей находятся на границе, чтобы оказаться в ЕС, но Польша не пускает их к себе, а ЕС обвиняет Беларусь в том, что этих людей используют как политическое оружие, побуждая мигрантов приехать в Беларусь, чтобы оказывать давление на Европу.

Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко

Стив был на границе и в тот день, когда мигранты силой пытались прорваться через КПП и рассказывал, что они оказались зажаты между польскими силовиками с одной стороны и белорусскими — с другой. При этом белорусские силовики не делали попыток остановить атакующих польскую границу мигрантов.

Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко

Судя по видео, Розенербга тоже обдало водой из польского водомета, но он об этом даже не упоминает.

Сами мигранты из лагеря у границы рассказали Розенбергу, что белорусские силовики помогают им перебраться в Польшу: «Они перерезали забор. Белорусы подрезали для нас, и мы побежали». Мигрант рассказывает нам, как белорусский солдат помог мигрантам попасть в ЕС (ее отправили обратно)», — написал Стив в твиттере:

Белорусские корни

Кроме Лукашенко и мигрантов, с Беларусью журналиста связывают родственники. Прадед Розенберга Хаим Гнессин родился в Российской империи, а именно в Шклове Могилевской губернии. Дедушка Стива перебрался в Великобританию из Российской империи в конце XIX века.

Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко
В семейном архиве Стива Розенберга сохранилась также фотография прадеда. Фото: скриншот видео/Twitter
Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко
У Стива Розенберга сохранился паспорт его прадеда Хаима Гнесина. Фото: скриншот/@BBCSteveR

Журналистский интерес Розенберга вращается вокруг России, по которой он много путешествует, и Путина. Во время поездки в Сочи Стив в прямом эфире нырнул в море, чтобы испытать на себе русскую традицию купаться в ледяной воде на Крещение.

Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко

Стив хорошо играет на пианино — накануне прошлогоднего Евровидения он сыграл для зрителей BBC их любимые песни с этого конкурса. Также известно, что после интервью с Михаилом Горбачевым, Стив сыграл для него на пианино.

В 2015 году Розенберг попал в список журналистов, которым Украина запретила въезжать в страну из-за освещения войны на Донбассе. Но после того как BBC назвала запрет «позорным нападением на свободу СМИ», украинцы сняли запрет.

Кроме Горбачева, за время работы в России Розенберг брал интервью у Романа Абрамовича, освещал крушение подлодки «Курск», теракт в театре на Дубровке, захват заложников в школе в Беслане и недавние протесты в поддержку Навального.

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