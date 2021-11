Что известно о журналисте ВВС, который брал интервью у Лукашенко

Вчера был тот исключительный случай, когда белорусы с удовольствием смотрели интервью с Лукашенко, потому что свои прямые и точные вопросы задавал журналист ВВС Стив Розенберг.

The Village собрал интересные биографические факты об этом журналисте.

Стив Розенберг родился в 1968 году, он британец, выучил русский язык и в 1991 году переехал в Москву. Сейчас он — корреспондент ВВС в Москве.

До переезда мигрантов в логистический центр Розенберг находился в Брузгах и освещал события на границе. 13 ноября он написал в своем твиттере: «Сегодня вечером белорусские пограничники отвезли нас в лагерь мигрантов на границе с Польшей». До этого команда ВВС несколько дней наблюдала за мигрантами в Минске.

В своем репортаже для ВВС из палаточного лагеря он кратко пересказал суть происходящего: тысячи людей находятся на границе, чтобы оказаться в ЕС, но Польша не пускает их к себе, а ЕС обвиняет Беларусь в том, что этих людей используют как политическое оружие, побуждая мигрантов приехать в Беларусь, чтобы оказывать давление на Европу.

Стив был на границе и в тот день, когда мигранты силой пытались прорваться через КПП и рассказывал, что они оказались зажаты между польскими силовиками с одной стороны и белорусскими — с другой. При этом белорусские силовики не делали попыток остановить атакующих польскую границу мигрантов.

Судя по видео, Розенербга тоже обдало водой из польского водомета, но он об этом даже не упоминает.

Сами мигранты из лагеря у границы рассказали Розенбергу, что белорусские силовики помогают им перебраться в Польшу: «Они перерезали забор. Белорусы подрезали для нас, и мы побежали». Мигрант рассказывает нам, как белорусский солдат помог мигрантам попасть в ЕС (ее отправили обратно)», — написал Стив в твиттере:

“They cut the fence. The Belarusians cut for us & we ran.” A migrant tells us how a Belarusian soldier helped migrants get into the EU (she was sent back). Our report for @BBCNews as crowds of migrants moved to the border crossing. Camera/edit @mattgodtv Producer @BBCWillVernon pic.twitter.com/aWYOaV2MZ2

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 15, 2021