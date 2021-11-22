59-летняя домохозяйка была найдена мертвой в квартире в Гонконге, пишет South China Morning Post.

Сын жертвы обнаружил ее без сознания на полу в спальне покрытую большим количеством одежды. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.

Она была склонна к накопительству. Горы одежды возвышались от пола до потолка. В комнате не было места даже для кровати и ей приходилось спать на полу. Предположительно, вещи рухнули на спящую женщину и погребли ее под собой.

Первоначальное расследование не выявило ничего подозрительного, но для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.