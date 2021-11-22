Виртуально о Беларуси

Австрийское издание Tiroler Tageszeitung сообщила кто примет участие в международной конференции по кризисной ситуации в Беларуси. Конференция, инициированная Федеральным канцлером и Министерством иностранных дел (BMEIA), пройдет сегодня в Вене. Но из-за локдауна связанного с коронавирусом, мероприятие пройдёт виртуально.

В международной конференция примут участие главы МИД Германии, Эстонии, Латвии, Словакии, Словении и Финляндии, а также комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

Также примет участие в дискуссии Светлана Тихановская. Она предполагает “внести конструктивный вклад, направить важный политический сигнал и определить возможные подходы к решению”, – говорится в сообщении.

“Мы поддерживаем гражданское общество Беларуси в его стремлении к свободным и справедливым выборам”, – прокомментировал канцлер Германии Александр Шалленберг. Министр иностранных дел Майкл Линхарт указал на стойкое мужество белорусского населения отстаивать свои права.

В плане конференции было про проведение “инклюзивного диалога”, но как сообщает издание, участие “представителей из Минска, ожидается, на уровне экспертов”.

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