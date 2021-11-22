В США автомобиль протаранил толпу на рождественском параде (видео)

В воскресенье в городе Уокешо, штат Висконсин, автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Пять человек погибли, свыше 40 пострадали, говорится в заявлении, опубликованной на странице местной полиции в Facebook.

“На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали… Многие самостоятельно добрались до местных больниц”, – сообщила полиция. В заявлении отмечается, что цифры еще могут поменяться по мере получения информации. Полиция отметила, что “представляющий интерес” человек находится под стражей, расследование продолжается.

Как отмечается, участок улицы, где произошел наезд, закрыт и откроется только в понедельник днем. Магазины и офисы, расположенные на этом участке, также будут закрыты. WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U — BNO News (@BNONews) November 21, 2021 По данным американских журналистов, подозреваемый ранее арестовывался за домашнее насилие, а в июле 2020 года его обвинили в угрозе безопасности и владении огнестрельным оружием. Также преступник подозревается в нанесении ножевого ранения утром в день, когда он протаранил людей на параде.

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