Эксперты посчитали во сколько обходится суточное содержание беженцев в Беларуси. По их расчётам сутки пребывания в логистическом центре возле пункта пропуска «Брузги» – это 20 тыс. евро. Такую цифру озвучила в эфире телеканала СТВ Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ.



– Каждый день, по сообщениям, прибывает восемь тонн продуктов. Если мы даже приблизительно посмотрим, сколько Беларуси обходится содержание одного человека, возьмем, допустим, данные о содержании людей в больницах. Там тепло, светло, минимум двухразовое питание. По самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка – 30 рублей в сутки. Если иностранный гражданин, то сумма удваивается. Умножим это на 2 000 официально объявленных беженцев. Говорят, они еще прибывают. 60 000 белорусских рублей, это порядка 20 000 евро в день. Не знаем, сколько у нас продержатся.

Вторая группа потерь – это те потери, которые мы сегодня посчитать не сможем. Это внеурочная работа медиков, сотрудников МЧС, журналистов, военных. Это тоже затраты государства, никак не доходы. Косвенные потери. Это поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес. Я пока не вижу прибыли. Можно говорить все что угодно, – сообщила в эфире Юлия Абухович.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»