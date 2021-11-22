Подорожавшее финансирование будет заставлять белорусские экспортные компании понижать зарплаты сотрудникам. Такое мнение высказал бывший член наблюдательного совета Банка развития Беларуси, а ныне партнер консалтинговой компании CIVITTA Даниэль Крутцинна на XIX Минском форуме.

Thinktanks представил подборку тезисов и выводов эксперта, сделанных на основе анализа результатов опросов белорусских экспортных бизнесов, которые сотрудничают с CIVITTA.

Политический кризис страшнее covid-19

По его словам, кризисная ситуация, связанная с пандемией, поначалу не особо отразилась на бизнесе. В Беларуси не было локдауна и остановки производств, тогда как многие соседние страны, в том числе Россия, вводили строгие ограничительные меры.

«Даже во второй половине 2020 года большинство предприятий не ощущали себя особенно плохо, тем более на фоне других стран», – подчеркнул Даниэль Крутцинна.

Тем не менее с начала 2021 года компании начали ощущать проблемы.

«Они ощущали, что расходы внутри страны значительно снижались, отсутствовала уверенность в завтрашнем дне, ориентация в текущей ситуации, в макроэкономической среде, рынки внутри страны сокращались. Возникало все больше проблем со специалистами», – описал настроения белорусского бизнеса эксперт.

Санкции сделали кредиты для бизнеса дороже

Однако большинство компаний, сотрудничавших с CIVITTA, не отмечали, что испытывают прямых последствий санкций. Главный удар, косвенно связанный с санкциями, который почувствовали все компании, – это рост расходов на привлечение финансирования.

В среднем расходы на финансирование возросли как минимум на 2-3% за последние 18 месяцев, отмечает специалист.

«Беларусь сейчас находится в другой позиции для экспортных страхователей, чем раньше. Банк развития, где я ранее работал, до весны прошлого года еще размещал евробонды. Сегодня у него нет этой опции. Большинство белорусских компаний уже не получают финансирование западных партнерских банков. Многие частные компании, для того чтобы оставаться ликвидными, начали работать с российскими банками. Но цены на финансирование в российских рублях уже совершенно иные», – отметил Даниэль Крутцинна.

Учитывая экономический рост 2021 года, можно сделать вывод, что санкции не повлияли на макроэкономическую ситуацию, но повлияли на увеличение расходов на кредиты для бизнеса. Эти расходы, в свою очередь, заставят компании понижать зарплаты, чтобы остаться конкурентоспособными, считает эксперт.

В рамках анонимного опроса CIVITTA задавала бизнесам вопрос, что они воспринимают как самую большую проблему внутри страны. На первом месте оказался политический кризис.

«Он беспокоит компании гораздо больше, чем ковид, чем общая макроэкономическая стабильность (ведь она и не так плоха). Неразрешенная политическая ситуация делает планирование очень сложным. Потому что вы не знаете, как будет выглядеть следующий пакет санкций, вы не знаете, какое влияние они будут иметь на долгосрочное финансирование, не знаете, какое в общем будет настроение потребителей», – объяснил специалист.

Отток капитала и кадров

Кризис привел к оттоку капитала и квалифицированных кадров из Беларуси. «Раньше мы никогда не видели много желающих продать свой бизнес из-за политической ситуации в стране. Сейчас мы видим, что многие серьезно думают об этом. В первую очередь, IT», – отмечает Даниэль Крутцинна.

«Есть две категории специалистов, которые уехали из страны: это молодые, подвижные люди, которым нечего терять. Либо это элита компаний, которым легко перебраться с семьей за рубеж».

По оценкам эксперта порядка 30-50 тысяч квалифицированных айтишников уехало из страны.

Самым большим последствием кризиса в Беларуси Даниэль Крутцинна считает перелом тенденции по созданию центральных офисов международных компаний в Беларуси.

«До августа прошлого года мы наблюдали тенденцию, что IT-компании, которые всегда вкладывались в белорусских сотрудников через Кипр или другие государства, начали напрямую инкорпорироваться в Беларусь. Особенно руководство высокотехнологичного сектора находилось в стране. Либо зарубежные компании покупали белорусские, хотя центры управления прибылями находились где-то на Кипре. Но эта тенденция сломалась в 2020 году. Их прибыль больше не реинвестируется в Беларусь», – подчеркнул специалист.

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