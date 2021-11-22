«Просто не выдерживают нервы»

Для почти 300 тысяч индивидуальных предпринимателей последние недели 2021 года будут по-настоящему «горячими», пишет “Заўтра тваёй краіны”. Все дело в изменениях в Налоговый кодекс, которые, как предполагается, серьезно повлияют на порядок ведения малого бизнеса. Они до сих пор не приняты.

10 ноября на сайте Минфина появилась новая версия законопроекта, а предпринимательские союзы пытаются доказать чиновникам, что многие из предложений пагубно скажутся на мелких предпринимателях.

Почему до сих пор нет ясности в судьбе такого важного документа? Как и когда ИП должны перейти на новые рельсы? И что думают об этом сами ИП?

— Я предоставляю услуги по копирайтингу, свое ИП решила открыть, когда поняла, что, выполняя заказы для нескольких компаний, могу зарабатывать больше, чем просто наемный работник, — рассказывает Ольга. — А работать в «черную» не хотелось, да и трудности с получением оплаты от крупных заказчиков так или иначе возникли бы. Мои ресурсы как исполнителя все равно ограничены, поэтому из месяца в месяц получался вполне предсказуемый заработок. С документами никаких сложностей не возникало: декларация простая, налоги и взносы в ФСЗН я плачу онлайн. Судя по тому, что известно сейчас, мой вид деятельности не войдет в перечень для самозанятых. Хотя почему? Чем я отличаюсь от ландшафтного дизайнера, который производит продукт, благодаря своим таланту и навыкам и попадает в расширенный список самозанятых? Впрочем, даже это не точно… Скорее всего, придется не только платить налог в три раза больше, но и пользоваться услугами бухгалтера, и все это закладывать в конечную стоимость своих работ. Не знаю, чем это закончится. Возможно, придется ставить ИП на паузу. Пока я просто постараюсь в течение декабря получить по максимуму оплату по всем заказам, чтобы в январе иметь возможность разобраться, что дальше делать. Эта неопределенность выматывает больше всего.

— Наша компания пользуется услугами нескольких ИП в качестве подрядчиков, — отмечает Татьяна, бухгалтер. — Стоимость их работ, безусловно, зависит, от налогов, которые они платят, и это влияет на сумму, которую мы выставляем заказчикам. Поэтому новости по изменениям в Налоговый кодекс я отслеживаю с самого начала. Первая редакция на сайте Министерства финансов, вторая — у меня просто не выдерживают нервы. Сейчас почти декабрь, а мы не знаем, как будем жить в январе.

Забота о малом бизнесе — не наш случай

По мнению старшего научного сотрудника BEROC (Киев) Льва Львовского, забота о малом бизнесе, в расчете на то, что он вырастет и превратится в крупного налогоплательщика — общемировая практика. Но не в нашем случае…

— Почему анонсированные изменения все никак не примут?

— Последний год-полтора мы видим нервозность и поспешность в попытках что-то изменить. Говорили, что будут реформы пенсионной системы, госуправления. Потом про госуправление забыли. Все впопыхах, без понятных мотивов. Сейчас мы видим общую нестабильность политики. Поступает приказ — все начинают выполнять, потом оказывается, что реализация чревата трудностями для экономики, его пытаются спустить на «тормозах».

— Что будет с этим законопроектом, на ваш взгляд: его примут и потом будут зачищать недочеты или примут задним числом?

— Возможно все, что угодно. Предпринимателям и ИП остается только посочувствовать.

— А как поведут себя в этой ситуации предприниматели?

— Предприниматели, как правило, сражаются до последнего. Никто не хочет закрывать свой бизнес. Люди, скорее всего, будут терпеть и ориентироваться по обстоятельствам, что, собственно, для нас не впервой. В долгосрочной перспективе, если будут проблемы с «упрощенкой», часть ИП закроются. Ведь с УСН главное не в уровне налога, а в том, что малому бизнесу тяжело нанимать бухгалтера и заниматься сложным документооборотом. Новые бизнесы, соответственно, будут открываться реже. Потому что, чем проще начать, тем больше человек готовы попробовать.

С малым бизнесом есть несколько моментов, которые наше правительство, судя по всему, плохо понимает. Бизнес — это всегда риск. Из определенного числа людей, начавших свое дело, немало прогорят. Если начать бизнес легко, то кто-то попробует, прогорит и попробует что-то другое. Люди понимают это и все равно готовы рискнуть, а правительство своими действиями только увеличивает степень риска.

Во-вторых, «ипэшники» — не самые богатые люди. Многие из них существуют в довольно сложных условиях, имея относительно небольшую прибыль.

В-третьих, во всех странах малый бизнес рассматривается как основа для развития крупного. Его всячески оберегают с заделом на будущее развитие. И «ощипывать» его на ранней стадии — очень неразумно.

— Есть вероятность, что наши предприниматели после всех этих перипетий формально «переедут» в Россию?

— Все будет зависеть от правоприменительной практики. Если это можно будет сделать легко и без последствий в налоговых органах Беларуси, то, наверное, многие воспользуются этим. Но вся соль в том, что никто не знает, как оно будет. Кроме законов, у нас есть еще практика их применения. Когда можно исполнять правила, прийти в налоговую, которая что-то напишет, за что-то оштрафуют, что-то предъявит, и останется только идти в суд.

— Все «телодвижения» с поправками в кодекс начались с того, что власти обвинили ИП в отмывании денег. Это действительно актуальная проблема для нашей экономики?

— Какая-то доля «ипэшников» действительно являют собой скрытую занятость. В определенной степени да, это проблема для государства. Но если рассматривать конкретно ее, то решить все можно достаточно просто. Например, ограничить долю прибыли из одного источника. Иными словами, есть много косвенных инструментов, которые могли бы точечно скорректировать ситуацию и при этом сохранить УСН как важное условие для малого бизнеса.

Но главное в другом. Есть основное правило, которым следует руководствоваться при изменении условий ведения бизнеса — это предсказуемость и прозрачность. Чтобы все участники рынка заранее четко понимали, что и как изменится и могли подготовиться. Самое плохое, когда ничего не понятно.

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