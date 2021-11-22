Помнить всё: продукты, которые помогут улучшить память

Со временем память, как правило, ослабевает и становится сложнее запоминать большое количество информации и долго держать ее в голове. Отчасти это происходит из-за того, что мозг не получает в достаточном количестве нужные ему питательные вещества. Разбираемся что нужно добавить в рацион, чтобы улучшить память и работу мозга.

Авокадо

Авокадо содержит много полезных жиров, большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Несмотря на высокую питательную ценность (160 калорий на 100 г.), авокадо считают диетическим продуктом из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот (омега-кислот). Они помогают снизить уровень “плохого” холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А пантотеновая кислота, содержащаяся в авокадо, оказывает положительное воздействие на долгосрочную память, а при ее нехватке человек чувствует усталость. Жиры авокадо устойчивы к окислению под воздействием тепла, поэтому плод и его масло можно подвергать термической обработке.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит большое количество микроэлементов (магний, фосфор, цинк, фтор и др.), различные органические соединения и множество витаминов (С, В, Р). Это настоящая витаминная бомба. Антиоксидант EGCG, содержайщийся в напитке, генерирует нейральные и стволовые клетки и положительное влияет на память. Пить его нужно тем, кто хочет избежать дегенеративных расстройств. L-теанин в напитке повышается обучаемость и общую работоспособность. А также снижает уровень кортизола (гормона стресса) в крови.

Горький шоколад

Горький шоколад содержит органические вещества, снабжающие мозг кислородом. Он также помогает справляться с сонливостью и повышает общий тонус. В какао содержится химическое вещество, называемое эпикатехином. Оно может помочь защитить мозг от образования липких белков или амилоидных телец, которые развиваются при болезни Альцгеймера. Шоколад очень калорийный, важно не перестараться и употреблять его в умеренных количествах, около 50 г. в сутки.

Розмарин

На когнитивные функции мозга благотворно влияет розмарин. В нем есть ацетилхолин, необходимый для поддержки мыслительных процессов. Он улучшает память и концентрацию. А антиоксиданты, содержащиеся в розмарине, обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Они стимулируют иммунитет и препятствуют старению.

Оливковое масло

Состав оливкового масла – это настоящая кладовая полезных компонентов, которые усваиваются человеческим организмом почти на 100%. Его регулярное употребление поможет укрепить память и нейтрализовать токсины в организме. Его прописывают как эффективное средство для профилактики от болезни Альцгеймера.

Орехи

Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту (неотъемлемая составляющая клеточных мембран, которые, в свою очередь, в больших количествах представлены в головном мозге и нейронах), и витамин Е (токоферол). Он влияет на клеточное дыхание и обмен веществ. А также на кровеносную систему, участвует в образовании капилляров, поддерживает их тонус, предупреждает образование холестерина, снижает уровень сахара в крови. Врачи рекомендуют принимать витамин Е для профилактики болезни Альцгеймера.

Также для улучшения памяти полезно принимать миндаль, кешью, арахис, фундук, пекан и семечки (любые). Помимо уже перечисленных веществ, они содержат витамины группы В, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, магний и калий.

Жирные сорта рыбы

Богатое содержание витаминов, микро- и макроэлементов, кислот в жирных сортах рыбы (лосось, скумбрия, сельдь и др.) способствуют профилактике множества заболеваний. За счет наличия в ее составе большого количества витаминов D и группы B, Омега-3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы. Регулярное употребление Омега-3 жирных кислот также благотворно влияет на работу головного мозга – улучшает память и внимание.

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