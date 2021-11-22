Первый в истории полет на полностью синтетическом топливе

RAF и Zero Petroleum вошли в Книгу рекордов Гиннеса за первый в мире успешный полет с использованием только синтетического топлива.

Британский военный пилот Питер Хаккет совершил исторически значимый полет на сверхлегком самолете Ikarus C42, который впервые был заправлен полностью синтетическим топливом, пишет Техкульт. Топливо для авиации не новое, однако полного доверия к нему не было, и в баки всегда заливали смесь, где привычного керосина было стабильно более 50 %. Данный полет, по мнению военных, позволит им первыми в стране перейти на углеродно-нейтральную схему, гораздо ранее обозначенных властями сроков.

Производитель двигателя самолета, Rotax, после полета не выявил никаких нарушений в его работе, Хаккет тоже не сообщал о проблемах. Более того, при наземных испытаниях на ремонтной базе CFS Aero выявили, что при работе с синтетическим топливом мотор меньше нагревается, что увеличивает его ресурс. Новое горючее получило обозначение UL91, а продаваться будет под коммерческим названием ZERO SynAvGas.

Главная выгода для военных в том, что UL91 синтезируется по процессу Фишера-Тропша из обычной воды и углекислого газа. И поэтому установку по его производству можно поставить там, куда трудно привозить сырье – например, на отдаленной военной базе или на авианосце, чтобы заправлять самолеты на его борту. Королевские Военно-Воздушные Силы планируют создать такую станцию уже к 2025-му, а к 2040-му полностью перейти на синтетическое топливо.

Производителем нового топлива является британская компания Zero Petroleum, которая сообщила, что справилась с задачей всего за пять месяцев. Там делают ставку на то, что помимо дешевизны и надежности это горючее еще и создает на 90 % меньше выбросов, чем топливо из ископаемого сырья. У Британии появляется реальный шанс перевести хотя бы авиацию на углеродно-нейтральную схему работы к 2050-му году.

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