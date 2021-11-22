Не только IQ: Как измерить интеллект?

Интеллект — часто употребляемое понятие, однако определить его с научной точки зрения не так просто. Существуют и противоречия в подходах к измерению интеллекта. О том, как сейчас учёные понимают и изучают человеческий интеллект, прошла дискуссия на когнитивном семинаре НИУ ВШЭ «Изучение интеллекта: современный взгляд». В нём в качестве экспертов приняли участие научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований ИОН РАНХиГС Никита Логинов и старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики ПИ РАО Илья Захаров, пишет iq.hse.ru.

Определение есть, вопросы остаются

Семинар впервые прошёл в форме академических дебатов, на которые были приглашены два эксперта. Первый вопрос учёным касался определения интеллекта. Самое простое, «более или менее обширное определение», как отметил Никита Логинов, заключается в том, что интеллект — это некоторая общая способность, которая маркируется уровнем успешности в решении типовых задач, имеющих только один верный ответ. Экспериментальная когнитивная психология, по его мнению, практически не использует это понятие, во многом потому, что оно является не самым удобным плацдармом для объяснения того, как люди собственно решают эти задачи.

Эксперт напомнил, что психолог Уильям Джеймс при попытке описать, как устроено мышление человека и как люди решают задачи, обращал внимание на две основные черты, позволяющие объяснить мышление. Это запас знаний человека и проницательность — умение выделить нужную информацию из всей возможной. Но на сегодняшний день такой подход, конечно, устарел. Проницательность, как характеристика, объяснительного потенциала не несёт, собственно, как и понятие интеллекта.

Илья Захаров акцентировал внимание на том, что современный психометрический научный подход к интеллекту позволяет его рассматривать в том числе, как то, что определяется тестами.

«Интеллект — это то, что измеряется тестами интеллекта». Это определение, ставшее впоследствии расхожим мемом, дал американский психолог Эдвин Боринг.

Захаров отметил, что знаменитая фраза Боринга имеет продолжение — учёный писал, что это узкое определение, которое необходимо для того, чтобы начать обсуждать понятие дальше. При этом на самом деле есть определение, которое сегодня считается, пожалуй, основным и ключевым. Сформулировали его в 1997 году 52 именитых исследователя интеллекта.

Звучит оно так — интеллект можно рассматривать как некоторую общую способность, которая включает в себя в том числе способности размышлять, планировать, решать задачи, думать абстрактно, понимать сложные идеи, быстро учиться и учиться на основании опыта.

Тем не менее вопрос — что такое интеллект — остаётся открытым для учёных. Даже под определением, принятым в 1997 году, подписались отнюдь не все исследователи, которым было направлено соответствующее предложение.

Сегодня, как рассказал Илья Захаров, существуют теории, которые опираются на то, что интеллект — это некая статистическая сущность, которая выделяется с помощью тестов. И есть часть исследователей, считающих, что интеллект — это не обязательно физиологическое, но тем не менее эмерджентное свойство, которое возникает, когда происходит объединение разных способностей.

Понятие эмерджентности заключается в появлении у системы свойств, не присущих её элементам в отдельности. «Соответственно эти способности за счёт их частого использования начинают быть ближе друг к другу, одни способности развивают другие и т.д. В результате у взрослых людей получается довольно общая способность, которую можно называть интеллектом», — пояснил Илья Захаров.

К характеристикам, формирующим отличительные особенности интеллектуальной системы человека относят: объём рабочей памяти, способности к прогнозированию, орудийной деятельности, логике, многоуровневую иерархию системного отбора ценной информации и т.д..

Как измерить интеллект?

Одна из важных проблем в исследованиях интеллекта — как его измерять и изучать. Об этом был второй вопрос экспертам, которые разошлись во мнениях относительно современных тестов для измерения интеллекта.

Измерять интеллект позволяют надёжные психометрические инструменты, считает Илья Захаров. Современная трёхуровневая теория интеллекта Кеттела — Хорна — Кэрролла предполагает, что у человека есть наиболее общие способности, способности среднего уровня и частные способности. «Соответственно, если взять определенное количество методик, измеряющих конкретные способности — например, запоминать те или иные типы заданий, или зрительную способность, которая позволяет распознавать необычные особенности образов — то можно, получив большое количество измерений, всё сложить в некоторый общий интеллект», — пояснил эксперт, отметив, что в любом случае измерение строится от частностей к выделению некоторого общего фактора.

В рамках теории психолога Рэймонда Кэттелла интеллект можно условно разделить на подвижный и кристаллизованный. Первый включает способности мыслить логически, анализировать и решать задачи, выходящие за пределы опыта. А второй — накопленный опыт и умение использовать усвоенные знания и навыки.

Никита Логинов считает, что тесты можно использовать для большого количества прикладных задач. «Но, с точки зрения науки, на мой взгляд, они имеют ограниченную ценность. Даже если это очень крутая и супернадёжная линейка тестов, которая измеряет некоторую устойчивую характеристику и величину, совершенно не понятно, что же именно она так устойчиво изучает и измеряет», — поделился эксперт своим мнением, добавив, что тем не менее есть несколько возможных подходов.

Самый распространённый предполагает, что задача представляет собой некоторый взаимосвязанный набор источников сложностей, с которыми человек должен справиться, преодолеть их для того, чтобы её решить. «Можно выделить эти источники сложности, реконструировать психологические механизмы, которые необходимы человеку для того, чтобы с ними справиться. И, соответственно, теоретически описать, как это работает», — пояснил учёный.

Вопрос, как это работает, по его мнению, принципиально важен. «Анализ задач с точки зрения сложностей и механизмов их преодоления — основной, на мой взгляд, подход, который является наиболее продуктивным, чтобы показать, как именно устроено интеллектуальное поведение, и что лежит в его основе», — отметил он.

Какое отношение тест IQ имеет к интеллекту

IQ (коэффициент интеллекта), часто ассоциируется с понятием интеллекта. Однако насколько тесты, измеряющие IQ, характеризует в целом интеллект человека — большой вопрос.

В зависимости от того, какие тесты на IQ используются, они могут измерять разные вещи — не только логические способности, как пояснил Илья Захаров, но и, например, словарный запас или рабочую память.

Этот показатель может быть довольно удобным, по мнению Никиты Логинова, например, в случае межгруппового экспериментального плана. «Например, надо проконтролировать, действительно ли группы — экспериментальная и контрольная — не отличаются по каким-то ключевым характеристикам. И мы не понимаем в начале, какие это должны быть характеристики. Есть только некоторый условный набор характеристик, которые можно было бы проверить. Поэтому, использование показателя IQ вполне возможно использовать в качестве методического подстраховочного приёма в проведении фундаментальных научных исследований», — считает учёный.

Тем не менее, по его мнению, с точки зрения теории не очень понятно, что за этим показателем скрывается, кроме общего уровня достижений, когда человек просто за определенное количество времени справляется с некоторым классом задач. Логинов также отметил, что есть альтернативы тесту IQ, не заменяющие, а скорее дополняющие его. «В рамках современных исследований когнитивных искажений и в целом процесса принятия решений, последователи лауреата Нобелевской премии по экономике Даниэля Канемана показывают, что можно, используя определенную батарею заданий, рассчитывать немножко другой показатель, который называется коэффициентом рациональности», — рассказал он.

Идея и логика этого коэффициента опирается на теорию двух систем. В своей книге «Думай медленно. Решай быстро» Канеман выделяет в психике человека две системы. Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля. Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений.

Тесты IQ, как отметил эксперт, в основном предполагают оценку успешности и результативности системы 2. «Тем не менее в повседневной жизни мы не всегда понимаем, когда нам нужно вести себя аналитически медленно и эффективно, а когда достаточно какого-то быстрого автоматического решения. Предполагается, что коэффициент рациональности позволяет учесть ещё и то, что человеку, помимо всего прочего, нужно понять, какую стратегию переработки информации лучше использовать», — пояснил Никита Логинов.

Илья Захаров отметил, что коэффициент интеллекта — конкретное психометрическое понятие и, по его мнению, IQ можно считать синонимом общего интеллекта, но в то же время не стоит его и переоценивать. «С одной стороны, это полезная вещь, которая позволяет что-то предсказывать. С другой — важно делать огромную поправку на то, что современная психологическая наука даже там, где умеет что-то предсказывать, делает это очень плохо и только на групповом уровне. То есть с помощью этого теста можно сузить воронку, с которой целесообразно дальше работать. Например, можно отобрать из 10 000 людей 1000 потенциальных участников олимпиад и уже их готовить к испытаниям», — отметил эксперт.

Он тут же обратил внимание на этический аспект. «Важно понимать, насколько вообще измерение человека этично, не рождает ли оно какие-либо опасности с гуманистической точки зрения. Это тема для огромной дискуссии».

Разница между мышлением и интеллектом

Ещё один вопрос к экспертам в ходе семинара касался концептуальной разницы между мышлением и интеллектом. Самый простой подход, как пояснил Никита Логинов, заключается в том, что мышление — это процесс, динамическая сущность. А интеллект — некоторая устойчивая характеристика, не динамическая, и в этом смысле прямо противоположна мышлению.

Илья Захаров отметил, что в случае изучения мышления исследуются характеристики конкретной задачи — то есть изучается задача и психика. А а в случае изучения интеллекта речь идёт в большей степени про стабильность конкретного человека в разных задачах.

В ходе семинара исследователи также задавали друг другу вопросы. Один из них — от Ильи Захарова — затронул тему мышления как процесса — могут ли у него быть стабильные характеристики для конкретного человека?

Одной из такой характеристик может являться объём рабочей памяти, считает Никита Логинов. Хотя и сложно сказать, насколько подобные характеристики относятся к мышлению, тем не менее, как пояснил эксперт, они учитываются, когда речь идёт о решении задачи. «Есть огромное количество исследований, которые показывают, что объём рабочей памяти является хорошим и надёжным предиктором успешности решения задач», — рассказал учёный. Также, как он отметил, сюда можно отнести горизонт планирования.

Другая интересная тема касалась более практической плоскости, а именно — какие знания из исследований мышления могли бы использоваться для прогнозирования чего-либо о человеке?

Никита Логинов рассказал, что в области изучения процесса решения задач есть исследования феномена экспертности. Их цель в определении различий между экспертами, которые долго занимаются какой-нибудь деятельностью, и новичками. «Понимая кое-что про репрезентацию — представление о решаемой задаче, и как она устроена у экспертов и новичков, можно буквально предсказать, какие будут ошибки, и чем они будут принципиально отличаться», — пояснил учёный.

Разница, в первую очередь, в стратегиях решения и в метакогнитивной регуляции. У экспертов она побогаче и несколько иначе устроена, чем у новичков. Исследования подтверждают, что, например, опытные судьи и начинающие юристы несколько по-разному могут представлять себе модель ситуации, которую они выстраивают на основе разных свидетельств, улик и т.д.

Отсюда следующий вопрос — всех ли можно научить быть экспертами? Однако психология мышления на сегодняшний день таких вопросов не задаёт, прокомментировал Никита Логинов. Речь скорее идёт о том, за счёт чего можно кому-либо стать экспертом. Очень многие исследования описывают групповые различия, а на уровне индивидуальных различий пока возникают сложности с описанием и, соответственно, прогнозированием.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»