Пресс-служба Минздрава опровергла информацию о вспышке COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе.

Отмечается, что сейчас в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19. Всего с начала осени по различным вопросам здоровья около 100 беженцев обратились за медпомощью к врачам Гродненской области.

Сейчас в ТЛЦ постоянно дежурят две бригады специалистов скорой медпомощи.

Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного выставлен диагноз “пневмония с ковид-инфекцией”, еще двое находятся в больницах из-за обострения хронических болезней, отметили в пресс-службе.

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