Куда уезжают работать белорусы?

Динамику потоков и другие особенности белорусской трудовой миграции оценила старший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси Альбина Сибирская.

До 2020 года в Беларуси наблюдалась положительная динамика приезжающих трудовых мигрантов. Статистика по ним ведется по факту получения разрешения на работу иностранными гражданами, отмечается в исследовании, опубликованном на сайте «Евразия Эксперт».

Научно-инновационное и промышленное развитие Беларуси требует привлечения высококвалифицированных и опытных кадров. Вместе с тем, подавляющее большинство (около 70%) – это трудовые мигранты, не являющиеся высококвалифицированными работниками, и занятые, в основном, в строительстве, торговле и общественном питании.

Лидирующими странами по уровню специалистов среди трудовых мигрантов за последние 5 лет являются Литва и Польша, Турция. В целом уровень специалистов не достигает и 30%.

Что касается Литвы и Польши, то в числе всех трудовых мигрантов оттуда за последние три года – более 80% специалистов. Такая тенденция говорит о привлекательности страны для квалифицированных работников из этих стран.

Неквалифицированные работники из стран ЕС непривлекательны на рынке труда Беларуси, так как есть более дешевая неквалифицированная рабочая сила из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия и так далее. Но больше всего претендуют на неквалифицированные рабочие места мигранты из Украины. Так, в потоке мигрантов из Украины и Китая преобладают строители. Трудовые мигранты из таких стран, как Узбекистан и Азербайджан заняты в основном в сфере торговли и общественного питания. Трудовые мигранты из Узбекистана также работают в организациях сельского хозяйства.

Динамика трудовых мигрантов, приезжающих в Республику Беларусь нестабильна.

«Великий камень» и ПВТ как миграционные факторы

Значительный прирост трудовых мигрантов из Китая, в том числе специалистов, обусловлен строительством китайского индустриального парка «Великий камень». Кроме того, более 8 крупных компаний реализуют инвестиционные проекты на территории Беларуси, что также обуславливает необходимость трудовой миграции из Китая. Причем, из Китая приезжают работать не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие для строительства объектов «Великого камня» и прочих китайских и совместных предприятий на территории республики.

Помимо этого, начиная с 2017 г. наблюдается прирост трудовых мигрантов в страну. Это, в том числе, обусловлено активным развитием инновационной отрасли в стране и расширением парка высоких технологий.

Пик трудовых мигрантов для работы в ПВТ пришелся на 2018-2019 г. Однако в 2020 г. наблюдается снижение по причине политических событий в стране: значительно снизилась ее инвестиционная привлекательность, что оказалось сдерживающим фактором для развития IT-сферы. Первое полугодие 2021 г. уже показывает положительную тенденцию относительно аналогичного периода 2020 г. Ожидается, что показатели за 2021 г. будут выше 2020 г.

Белорусы в поисках работы за рубежом

Учет граждан Беларуси, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности, также ведется МВД страны, однако тут статистика может быть искажена по причине того, что трудовым мигрантом – гражданином Республики Беларусь признается гражданин, покидающий территорию страны по трудовой визе или с оформленными документами на трудоустройство. Граждане, которые выезжают за пределы страны по иному типу виз и без документов на трудоустройство (которые, например, оформляются уже на месте), признаются выезжающими по личным или иным причинам.

Выезд белорусских граждан на работу преобладал в Россию (1 238), Литву (909), и Польшу (674).

Общая трудовая миграция имеет тенденцию к снижению. Несмотря на массовый отток населения из страны в 2020-2021 гг., выезды по причинам трудоустройства снизились. За последние полтора года население Беларуси выезжало по политическим мотивам без оформления трудовых виз. Многие из уехавших находили работу уже по факту прибытия в страну назначения.

По официальным данным, из страны выезжает официально работать немного квалифицированных специалистов, а в некоторые страны – вообще никого. Это может свидетельствовать о том, что квалифицированных специалистов в Республике Беларусь особо не привлекает трудоустройство за рубежом, либо они выезжают по иным типам виз с последующим трудоустройством.

Если рассмотреть встречную статистику других стран, то получается, что данные несколько отличаются. Так, например, по данным статистического комитета Литвы за 2019-2020 гг. приток граждан Беларуси в Литву увеличился в три раза. При этом стоит отметить, что и отток населения в Беларусь также имеет в последние годы положительную динамику.

В общем потоке мигрантов доля Беларуси очень незначительная. А принимая в расчет еще более незначительную часть тех, кто официально выезжает работать, можно сделать выводы о том, что большинство граждан страны находит работу уже на месте, по принципу «как повезет».

По данным миграционной службы Польши, наблюдается резкий прирост въехавших туда из Беларуси.

За 9 месяцев 2021 г. в Польшу въехало 17 585 граждан Беларуси, в том числе вид на жительство оформили 16 453 человека. Официальное трудоустройство в Польше возможно только при оформлении соответствующих разрешительных документов и вида на жительство (временного либо постоянного). Всего на 1 октября 2021 г. на территории Польши пребывает 38 320 граждан Беларуси, в том числе с временным видом на жительство – 13 141 человек, с постоянным – 23 878 человек.

Белорусы в России

В Российскую Федерацию, наоборот, наблюдается снижение въезжающих из Беларуси.

В последние три года приток белорусских мигрантов в Россию стабильно сокращался, однако за полгода 2021 г. наблюдается численность, практически догоняющая годовой показатель 2020 г.

При этом всего в Российской Федерации находилось на 1 июля 2021 г. 81 059 трудовых мигрантов.

Учет трудовых мигрантов в Российской Федерации ведется с момента постановки на учет по месту работы и до снятия с учета. Таким образом, наблюдаются расхождения в учетных данных двух стран, позволяющие сделать выводы о том, что в 2020 г. в Россию выехало работать 14 536 человек, из которых 1 437 человек оформили документы на трудоустройство у себя в стране, а всего на территории России пребывают и трудятся 81 059 человек.

Особенности белорусской трудовой миграции в Россию

Россия, как и Беларусь, создала беспрепятственные условия для трудовых мигрантов и членов их семей – граждан стран ЕАЭС. Граждане пяти стран союза, прибывающие в РФ с целью трудоустройства, при въезде в обязательном порядке указывают в миграционной карте цель въезда «работа». Срок временного пребывания определяется сроком действия заключенного трудового или гражданско-правового договора. При этом трудящимся не требуется получения разрешений на работу, сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты в сфере трудовой миграции в России соответствуют положениям Договора о Союзе. На территории всех государств – членов ЕАЭС действует прямое признание дипломов и квалификаций, не требуется прохождение процедуры нострификации документов об образовании.

Особенности белорусской трудовой миграции в Россию обуславливаются территориальной близостью стран (особенно Витебская, Гомельская и Могилевская области Беларуси ориентируются на российский рынок труда). Сдерживающих инструментов со стороны России относительно белорусских граждан не просматривается, так как масштабы миграционных потоков из Беларуси не носят угрожающий характер. Важным фактором выступают мигранты из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Украина и так далее, которые, будучи более масштабными по численности, предлагают дешевый труд. При этом белорусские мигранты этнически ближе россиянам как по знанию языка, так и по славянской внешности, что является более комфортным для работодателя.

Белорусские трудовые мигранты ориентированы не только на Москву или Санкт-Петербург. Хотя половина из них трудоустраивается в городах Центрального федерального округа, в Северо-Западном федеральном округе трудится около четверти трудовых мигрантов из Беларуси, в Южном – около 15%, в Приволжском и Уральском федеральных округах – по 5%.

Дать точный анализ масштабам российско-белорусской трудовой миграции затруднительно по причинам расхождения статистических данных МВД обеих стран. Значительная доля трудовых мигрантов оформляется на работу уже по месту прибытия или работает по гражданским договорам подряда, что искажает статистику. Поэтому России и Беларуси актуально развивать общие подходы к миграционному взаимодействию, особенно на фоне осуществления интеграционных процессов, в том числе и в сфере трудовых отношений.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»