Квалификационная комиссия Нацбанка сочла Александра Бобко не соответствующим требованиям квалификации и деловой репутации — речь идет о требованиях, которые предъявляется к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка.

Регулятор установил это в ходе видеоконференции, на которой проводилась аттестация пяти банковских менеджеров, сообщается на сайте Нацбанка.

Подтвердить квалификацию удалось члену совета директоров ВТБ Андрею Тишкину, заместителю председателя правления СберБанка Виктору Василюку, зампредправления банка «Решение» Татьяне Рудой, зампредправления Франсабанка Сергею Фадееву. Эти менеджеры получили продление полномочий на год.

В мае этого года Нацбанк усомнился в квалификационных требованиях исполнительного директора Альфа-Банка Константина Застольского и председателя правления Альфа-Банка Валерия Смоляка.

Позже Валерий Смоляк заявил, что все замечания регулятора, предъявленные ему на заседании квалификационной комиссии, устранены, и подал документы на переаттестацию. Пока по-прежнему обязанности председателя правления Альфа-Банка исполняет Станислав Пархимович.

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