ВВС Дании первыми в мире приняли в свой состав электросамолеты. Речь идет о двух одномоторных машинах Pipistrel Velis Electro, которые производят в Словении. В летательном аппарате может поместиться экипаж из двух человек, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны королевства.

Главные преимущества электросамолетов заключаются в том, что они не производят выбросов в атмосферу, уровень создаваемого ими шума низок, кроме того, они дешевы в эксплуатации.

Летательным аппаратам еще предстоит пройти испытательный период сроком два года. Тем не менее ВВС Дании готовы сейчас представить самолеты широкой общественности.

По словам представителей оборонного ведомства Дании, новая техника была приобретена для того, чтобы познакомиться с этой технологией, увидеть на практике все ее плюсы и минусы.

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