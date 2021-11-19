Конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение палаты представителей предложение, в котором призвали не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. Это следует из текста опубликованного документа, пишет lenta.ru.

По мнению американских политиков, поправки в российскую Конституцию, которые были внесены в 2020 году, противоречат как законодательству самой России, так и международным обязательствам. В связи с этим, считают конгрессмены, США не должны признавать никакие попытки Путина остаться на посту президента после 2024 года, по окончании его нынешнего срока.

Отмечается, что в случае принятия данного документа, он будет носить рекомендательный характер.

Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году. Его текущий, четвертый, срок заканчивается в 2024 году. После этого Путин сможет стать президентом в пятый и в шестой раз. Это стало возможно после обнуления его президентских сроков в марте 2021 года.

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