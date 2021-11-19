Совет Европы выставил свои требования Польше

Международные и национальные правозащитники и журналисты должны получить незамедлительный доступ к районам на границе Польши и Беларуси. Это должно быть сделано, чтобы «положить конец человеческим страданиям и нарушениям прав человека», – написала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в Тwitter, а также разместила своё заявление на сайте Совета Европы.

Комиссар Совета Европы по правам человека составила заявление во время 4-дневной поездки в Польшу. В нём отмечается, что пограничный кризис “стал результатом действий с белорусской стороны, но это не освобождает Польшу от обязательств в области прав человека”.

“Действующее законодательство Польши о доступе на территорию и международной защите, которое допускает немедленное возвращение на границу лиц, въехавших на территорию за пределами официальных пунктов пересечения границы, подрывает право на получение убежища и связанные с этим важнейшие гарантии, включая право на эффективные средства правовой защиты. В него должны быть внесены поправки, позволяющие лицам, находящимся на территории Польши, пройти процедуру предоставления убежища и во всех случаях оценить их индивидуальное положение”, – подчеркивает комиссар.

Запрет правительства Польши на доступ к приграничным районам в рамках режима ЧП привел к тому, что международные организации не могут оказывать людям гуманитарную и юридическую помощь. Также к границе не могут попасть журналисты, и это подрывает свободу слова и информации.

“Журналистам должно быть разрешено делать репортажи из всех районов вдоль границы свободно и безопасно“,— отмечается в заявлении

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