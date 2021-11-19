Сегодня произойдет самое долгое лунное затмение за последние пять столетий

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века, пишет Тасс со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

Лунное затмение в максимальной фазе коснется 97-98% наблюдаемой поверхности спутника. К сожалению, жители Беларуси не смогут за ним понаблюдать, так как в момент наибольшего затмения в Минске будет 12 часов дня.

Завершит сезон затмений в 2021 году солнечное затмение, которое придется на 4 декабря, отметили ТАСС в РАН. Астрономические явления этого типа с земного шара наблюдаются в ограниченных диапазонах, и в этот раз затмение можно будет увидеть только в Антарктиде.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.

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