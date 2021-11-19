Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке опубликовал снятое им видео ночной Европы из космоса. Видео размещено на странице астронавта в Twitter.

Астронавт Тома Песке вернулся из космоса на Землю 9 ноября. На борту МКС он провел почти 200 дней, за которые сделал более 240 тысяч снимков.

“Я сделал более 245 000 фото! Я буду продолжать делиться ими время от времени, чтобы не забыть слишком быстро волшебство видов с МКС, как в это время выглядит Европа из космоса”, – написал астронавт.

https://twitter.com/Thom_astro/status/1461382553475162113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1461382553475162113%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Ftech%2Fspace%2F4418722-s-borta-mks-snialy-zrelyschnoe-vydeo-nochnoi-evropy

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