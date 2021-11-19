16 ноября в госпитале МВД умер генерал-майор милиции в отставке, бывший начальник главного управления криминальной милиции МВД Николай Лапатик. Случилось это в 17 часов 10 минут.

16 ноября – роковая дата для Лапатика. Об этом он сам говорил «Народной Воле». Именно в этот день в разные годы у него случились два инфаркта: «Я прожил милицейскую жизнь и ни разу не был ранен. А сейчас хирурги мне утворили – в грудной клетке и животе уже 15 дырок, разрез отсюда и досюда. Но в жизни мне везет на хороших врачей, они поставили меня на ноги. У меня же было два инфаркта. Один случился в 1991 году, второй – в 1992 году. И оба 16 ноября. Просто роковая дата…»

В госпиталь МВД они попали с женой – вместе заболели коронавирусом. Валентина Васильевна выжила, хоть до сих пор находится на больничной койке под присмотром врачей, а Николай Иванович – нет. Хотя врачи делали всё, что могли… Легендарного сыщика, который раскрыл немало громких уголовных дел и знал немало подробностей о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, больше нет. Все свои тайны он унес с собой…

Лучший опер

Совсем недавно – 12 октября – Лапатику исполнилось 75 лет.

Николай Иванович родился в деревне Каралино Минского района в многодетной крестьянской семье. Закончил профтехучилище при Минском моторном заводе, трудился формовщиком на МТЗ. После армии поступил в вечернюю школу, работал на заводе имени Октябрьской революции. В 1969 году Николай Лапатик стал курсантом Минской специальной средней школы милиции. Работал инспектором ОУР Заводского РОВД Минска, дорос до заместителя начальника райотдела по оперативной работе.

С декабря 1986-го по ноябрь 1992 года Николай Иванович возглавлял в столичном уголовном розыске отдел по раскрытию преступлений против личности.

В уголовном розыске до сих пор работают по инструкциям, составленным Лапатиком. К мнению прославленного сыщика всегда прислушивались.

«В 1996–2001 годах Николай Иванович – первый заместитель начальника, а затем – начальник главного управления криминальной милиции МВД, – писала про Лапатика милицейская газета «На страже». – Будучи в этой должности, Николай Лапатик продолжал лично выезжать на места совершения резонансных преступлений, составлять планы оперативно-розыскных мероприятий. К слову, они до сих пор хранятся в подразделениях уголовного розыска в качестве учебных пособий».

Любовь на всю жизнь

Николай Лапатик ушел из органов внутренних дел на пенсию в 54 года – в 2000 году, когда написал тот самый скандальный рапорт. В этом же году своих должностей лишились генпрокурор Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич.

Всю милицейскую жизнь Лапатик занимался оперативной работой.

«Я практически первый опер, который получил генерала. Я ведь всю жизнь на оперативной работе, – вспоминал Лапатик в интервью «Народной Воле». – 35 милицейских лет промелькнули как один день… Успешной карьерой я, конечно, обязан своей жене. Это она всё обеспечила. Но я это только недавно понял».

Кстати, с супругой он познакомился в вечерней школе – сидели за одной партой. У них была любовь – такая, про которую в книжках пишут: одна и на всю жизнь. Хотя, ясное дело, в жизни всякое бывало. Но Николай Иванович очень любил свою жену. Они втроем – он, она и кошка… Зимой – в городе, остальное время – на даче, где Николай Иванович почти всё делал своими руками.

«Я, когда вышел на пенсию, будто второй раз женился, – улыбался он. – Раньше было как: работа, командировка, пришел, поел, снова ушел. И мало как-то задумывался над сущностью обеспечения дома. А, оказывается, это так много значит… А вот когда уже стали жить каждую минутку друг с другом, так, оказывается, притираться надо было… Я не шучу: будто второй раз женился. Это, кстати, для многих серьезное испытание – быть всё время вместе. Но притерлись и отлично живем: друг друга окружаем теплом, любовью, заботой и радостью. Я если что-то делаю, то с ней всегда советуюсь. Может, и сам бы сделал, но всё равно иду к жене спросить: так или не так?..»

Громкие дела

Последняя должность Николая Лапатика в МВД – начальник Главного управления криминальной милиции, в трудовой книжке – профессор Академии МВД.

Официальная пресса писала, что Лапатик, начав трудиться в Академии МВД, «вновь принял участие в деятельности по совершенствованию национального законодательства. И в то же время продолжил обучать молодежь: приводил примеры из практики, призывал думать и действовать самостоятельно».

Хотя сам генерал в интервью «Народной Воле» без комплиментов отзывался о том периоде.

«Уволившись из МВД, я пришел работать в Академию милиции. У меня даже в трудовой книжке последняя запись – профессор Академии МВД, – говорил Лапатик. – Мне и кабинет дали, и приняли прекрасно, условия все создали, какие надо. А то, что я хотел преподавать, – не дали. Сказали, что есть программы, утвержденные Министерством образования, и все лекции должны быть в их рамках. И у меня, честно говоря, запал пропал… И я ни одной лекции не прочитал и ушел…

Я, например, выступаю против тестов. И если бы вел курс или группу, экзамены и зачеты принимал бы только лично. Живое общение с преподавателем, экзаменатором – это ведь на всю жизнь останется… Рано или поздно всё равно, мне кажется, вернутся к экзаменаторам… Ни на кого не обижаюсь, никого не осуждаю. Но идти в МВД и что-то спрашивать, интересоваться… Не хочу. Как отрезало!»

Николай Лапатик вел расследование громкого уголовного дела об одном их первых готовящихся покушений на А.Лукашенко, об убийстве Евгения Миколуцкого. И, кстати, он всегда очень обижался, когда где-то читал, что дело не раскрыто. Считал, что убийца был найден, но он его не уберег: Валерий Ткачев повесился в камере СИЗО. Некоторые предполагают, что его убили, но Лапатик всегда убеждал: это было самоубийство.

Про громкие исчезновения Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского Лапатик почти сразу после своего ухода со всех должностей говорил так: «Всё, что знал, – забыл». Но всегда добавлял: мол, некоторые преступления раскрываются и через 20, и через 40 лет…

Николай Лапатик мечтал создать подразделение, которое будет заниматься раскрытием так называемых преступлений прошлых лет.

«Это тяжкие преступления, которые зависают, потому что мы не сумели их раскрыть в то время: или не сообразили тогда, или невозможно было это сделать в силу разных обстоятельств, – говорил он. – А сейчас вот, спустя многие годы, появляется нужная информация. Следователи ведь работают по старым преступлениям, и информация накапливается – ее только найти надо… Есть старые оперативные дела, которые я еще вел, справки писал, некоторые до сих пор у меня хранятся. Я всегда говорил, что у человека душа будет болеть, если он убил. Даже если он законченный преступник, даже если не однажды совершал преступления. А раз душа болит, значит, надо его подтолкнуть чуть-чуть, и он всё расскажет. Чтобы сбросить с себя груз этот. Так и происходит…»

«Я считаю, что прожил серьезную милицейскую жизнь, – говорил мне Николай Лапатик. – Всё взвесив и оценив, понял, что у меня была счастливая милицейская судьба. Тяжелая, конечно…»

Прощайте, Николай Иванович! И спасибо, что вы были.

Марина КОКТЫШ.

***

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Николай Лапатик считал, что…

…Работа в уголовном розыске, как правило, всегда заканчивается сердечной недостаточностью.

…В идеале начальник уголовного розыска, начальники управлений по борьбе с экономической и организованной преступностью – это элита народа, государства.

…Профессия накладывает отпечаток: к пенсии некоторые милиционеры становятся неуправляемыми – любят командовать, мало прислушиваются к чужому мнению.

…Не стоит злиться на людей. Причем неважно, кто перед тобой – пьяница или преступник. Прежде всего в каждом надо видеть человека.

***

УЖЕ БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

«Место захоронения трупов – спецучасток могил на Северном кладбище…»

Навсегда в истории останутся не только инструкции от генерала Лапатика, но и его рапорт, который он писал на имя тогдашнего министра внутренних дел Владимира Наумова под грифом «Сов.секретно». Он стал публичным благодаря экс-министру сельского хозяйства Василию Леонову, в чьи руки много лет назад попали некоторые копии из материалов уголовного дела. Он передал их кандидату в президенты Владимиру Гончарику, который рассказал о документах журналистам.

Вот строки из рапорта генерала Н.Лапатика на имя В.Наумова:

«6 мая 1999 года Шейман В.В. дал указание Сивакову Ю.Л. выдать пистолет, которым приводится в исполнение приговор о смертной казни, Павлюченко. Сиваков Ю.Л. дал указание Алкаеву О.Л. выдать хранящийся у него пистолет Павлюченко, что Алкаев и исполнил. В данное время Шейман В.В. дал указание Павлюченко физически уничтожить бывшего министра внутренних дел Захаренко Ю.Н. Информационное обеспечение местонахождения Захаренко для действий Павлюченко было обеспечено спецподразделением Васильченко Н.В., задание на которое ему также дал Шейман В.В. через своих сотрудников. Акцию захвата и последующего уничтожения Захаренко было произведено Павлюченко, командиром роты СОБРа, и командиром 1-й роты спецназа и четырьмя его бойцами. 8 мая 1999 года пистолет Павлюченко сдал Алкаеву. По аналогичной комбинации 16 сентября 1999 года Павлюченко провел акцию захвата и уничтожения Гончара В.И. и Красовского А.С. Место захоронения трупов Захаренко Ю.Н., Гончара В.И., Красовского А.С. спецучасток последних могил на Северном кладбище.

Начальник ГУКМ МВД генерал-майор милиции Лапатик».

Публикация из № 89 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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