По индексу цифровой свободы Беларусь в десятке худших

В Индексе цифровой свободы (Digital Freedom Index) Беларусь оказалась в последней десятке стран, расположившись между Мьянмой и Турцией, сообщает Thinktanks.

При составлении индекса его авторы – команда сервиса ProtonVPN – использовала общедоступные данные организаций «Репортёры без границ» и Freedom House. ProtonVPN проанализировал, в каких странах больше свободы интернет-СМИ, а в каких налагают значительные ограничения на использование интернета. При этом авторы рейтинга дополнительно изучили, насколько свободны люди в плане доступа к сетям, веб-сайтам и онлайн-инструментам, таким как VPN и соцсети.

В ходе исследования были проанализированы семь категорий:

свобода СМИ; препятствия для доступа (obstacles to access); ограничения контента; нарушение прав пользователя; легальность порнографии; легальность VPN; легальность социальных сетей.



Выяснилось, что наибольший уровень цифровой свободы у таких европейских государств, как Швеция, Португалия и Швейцария, которые заняли первые три места. В пятерку лидеров также вошли Исландия и Эстония.

Любопытно, что такие крупные демократические страны как Германия, Франция, Великобритания, Австралия и США заняли в индексе лишь места с 10 по 15.

В то же время Китай, Куба и Россия заняли нижние строчки индекса, причём во всех трех странах действуют жёсткие правила и ограничения в отношении СМИ, VPN и социальных сетей. Чуть лучше дела со свободой интернета обстоят во Вьетнаме, ОАЭ и Мьянме.

Беларусь заняла в рейтинге 7-е место с конца.

Как говорится в исследовании: «В 2016 году (на самом деле в 2015 году – прим. Thinktanks) Беларусь приняла решение запретить не только VPN, но и все интернет-анонимайзеры, включая прокси и Tor. С тех пор свобода интернета в стране снизилась».

В рейтинге сказано, что менее 60% стран, рассмотренных в Digital Freedom Index, имеют «полную» свободу социальных сетей.

При этом из 70 стран, выбранных для исследования, только в трёх в настоящее время действует полный запрет на социальные сети. Это Китай, Мьянма и Куба. В Китае, например, правительство ограничивает доступ к значительной части интернета и внимательно следит за онлайн-активностью своих граждан. Оно также готово назначать суровые тюремные сроки любому, кто нарушает закон или получает доступ к заблокированному контенту. Цифровой доступ в этих странах ограничен сильнее, чем в большинстве стран мира.

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