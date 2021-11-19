“Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате”, — сообщили в медицинском учреждении. По предварительным данным, у нее диагностированы ожоги лица, головы, груди и бедер.

Она пострадала при пожаре в квартире в Москве. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Возгорание площадью десять квадратных метров произошло на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Спасли пять человек, пожар ликвидирован.

Команда исполнительницы просит поддержать артистку и отнестись к различным версиям о причинах пожара «с холодной головой» и дождаться официальной информации на этот счет.

«Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Хлебниковой.

Напомним, что певица Марина Хлебникова обрела популярность в 90-х годах, но продлилось это недолго. На продолжительное время артистка пропала из поля зрения поклонников. Однако вскоре успокоила интерес общественности, рассказав, что у нее просто нет времени — приходится много работать, поскольку за выступления стали платить значительно меньше, чем на пике известности. Семья Хлебниковой жила скромно и не привлекала к себе излишнего внимания прессы.