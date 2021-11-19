Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в тяжелом состоянии
Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
“Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате”, — сообщили в медицинском учреждении. По предварительным данным, у нее диагностированы ожоги лица, головы, груди и бедер.
Она пострадала при пожаре в квартире в Москве. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.