Национальный театр имени Янки Купалы объявил очередной, уже пятый по счету кастинг. На этот раз требований к образованию или опыту работы нет. Правда, как отмечает “Ежедневник”, пока приглашают, все таки, артистов.
Информация о кастинге появилась на официальным сайте театра. учреждения.
В объявлении говорится, что на кастинг приглашают артистов от 21 до 65 лет. Требований к наличию образования или опыта работы нет. Зато подчёркивается, что нужно “гореть желанием” работать на “главной драматической сцене страны”.
Кастинг состоится 9 декабря, а заявки и резюме принимаются до 8 числа.
Стоит отметить, что это уже пятый по счету кастинг, последний проходил в сентябре этого года.
Кроме того, в театр требуются не только актеры, но и специалисты сразу на 16 позиций. Сейчас в списке вакансий на сайте театра открыты следующие: менеджер по продажам, специалист по работе с клиентами, начальник производства, инженер-технолог, литературный редактор, костюмер, инженер видеонаблюдения, столяр, медсестра, инженер-механик, художник-декоратор, закройщик-модельер, начальник художественно-бутафорского цеха, начальник производства художественно-постановочной части, инженер-электрик и уборщица.
Напомним, летом прошлого года из Купаловского уволились несколько десятков человек. Большинство из них – актеры, но также театр покинули некоторые технические сотрудники.
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