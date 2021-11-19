Ученые из Исследовательского института Скриппса во Флориде обнаружили, что у людей с депрессией в префронтальной коре головного мозга присутствует рецептор GPR158.

GPR158 – это сиротский рецептор, связанный с G-белком (GPCR), высоко экспрессируемый в головном мозге, где он контролирует образование и функцию синапсов, а также влияет на депрессию, канцерогенез и когнитивные функции.

Группа исследователей во главе с Кириллом Мартемьяновым провела эксперименты на мышах, у которых тоже есть этот рецептор. Грызунов подвергали хроническому стрессу, чтобы посмотреть, как проявит себя участок мозга. В результате уровень «депрессивного» рецептора в коре увеличился. Научная работа была опубликована в журнале Science.

Авторы исследования вместе с коллегами из других институтов Соединенных Штатов, Великобритании и Индии изучили структуру рецептора на атомном уровне.

«Мы изучаем этот рецептор более десяти лет и довольно хорошо разобрались в его биологии», — сказал руководитель проекта Кирилл Мартемьянов. Теперь ученые намерены разработать низкомолекулярные терапевтические средства для борьбы с депрессией.

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