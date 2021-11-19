Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил журналистам, что белорусская экономика успешно справляется с санкционным давлением.

“Уже, наверное, со счета начинаем сбиваться, какой по счету этот пакет санкций, но мы на эту тему не рефлексируем” , – сообщил премьер.

Головченко сообщил, что предпринимаются шаги по перестройке экономики, учитывая возможные риски, складывающиеся с учетом санкций, чтобы условия жизни населения не ухудшились.

По словам премьера, санкции в отношении Минска действуют достаточно давно, особенно в отношении крупнейших белорусских предприятий, но их давление стремится к нулю благодаря участию Беларуси в ЕАЭС.

“Этот инструмент превратился в универсальное средство запугивания тех, кто не согласен”, – сказал Роман Головченко. – “Но ЕАЭС – это та площадка, внутри которой действенность этих инструментов давления стремится к нулю, это один из главных эффектов нашего участия в ЕАЭС”.

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