Девять белорусов задержаны на нелегальной табачной фабрике в Польше

В ходе расследования Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине силовики ликвидировали подпольную сигаретную фабрику и арестовали 11 человек, в том числе 9 граждан Беларуси и 2 поляков.

Как сообщает сайт lublin112.pl, незаконное производство табачных изделий без польских налоговых марок было обнаружено в городе Бжузе Мазовецкого воеводства, в одном из зданий складов. Там располагалась полная линия по производству сигарет, уже произведенная продукция (более 5,5 миллионов сигарет и 7 651 кг табака).

Если бы этот товар попал на рынок, государство потеряла бы из бюджета сумму более 20 миллионов злотых (около около 4,8 миллиона долларов). Кроме табачной продукции во время обыска были обнаружены и изъяты деньги, принадлежащие одному из задержанных, на общую сумму 1,4 млн злотых.

На месте были задержаны девять граждан Беларуси и двое польских граждан. Они все содержались в помещениях, где незаконно производились и хранились табачные изделия. Задержанным предъявлено обвинения в участии в организованной преступной группировке, а также совершение уголовных фискальных правонарушений, связанных с незаконным производством подакцизных товаров в виде сигарет. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы

В связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода разбирательства, все подозреваемые задержаны судом сроком на три месяца.

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