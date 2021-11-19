Британский телеканал Sky News взял комментарии у мигрантов, которые вчера вернулись в Ирак на самолете из Минска, пишет The Village.

«Хуже всего была полиция. Из Беларуси они бросили нас на другую сторону. А потом нас выбросили обратно. Они перекидывали нас как футбольный мяч».

«Они не позволяли нам пересечь границу. Они обращались с нами как будто мы не люди. Они использовали газ против нас и поливали нас водой».

«Мы туда поехали, потому что нам сказали, что там будет хорошая жизнь. Но они обманули. Мы были там 20 дней и потратили 25 тысяч долларов».

«Они использовали нас как в футбольной игре. Одна сторона нас выкидывала, а другая отбрасывала нас обратно. Никакой человечности», — рассказали вернувшиеся в Ирак мигранты.

Напомним, вчера, 18 ноября, первый эвакуационный рейс с иракскими мигрантами прилетел из Минска в Ирак с остановками в Эрбиле (Курдистан) и Багдаде. По информации иракского консула, на рейс зарегистрировался 431 человек. По информации белорусских властей, улетели 374 человека.

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