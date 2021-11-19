За первые два дня ноября немецкая полиция зафиксировала 224 случая незаконного проникновения на территорию Германии через Беларусь, говорится в сообщении Штаба федеральной полиции (Потсдам).

Полиция отмечает , что в этом году немецко-польская граница находится в центре внимания и уже было обнаружено 8059 несанкционированных проникновений, связанных с Беларусью.

В период с января по июль 2021 года федеральные полицейские силы обнаружили всего 26 нелегальных мигрантов, прошедших немецко-польскую границу и имеющих отношение к Беларуси. За август зафиксировано 474 незаконных въезда. В сентябре – 1903, в октябре обнаружено 5285 нелегальных мигранта, пришедших с белорусской территории.

Немецко-польская граница – это внутренняя Шенгенская граница, которую можно пересечь в любое время и в любой точке. Федеральная полиция Германии проводит усиленные розыскные мероприятия и все меры тщательно согласовываются с польскими пограничниками.

В случае лиц, которые въехали в страну без разрешения, проводятся индивидуальные проверки.

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