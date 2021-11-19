В пятницу, 19 ноября, канцлер Австрии Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн объявили о введении с 22 ноября в стране общенационального локдауна на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ожидается, что локдаун продлится 10-20 дней (то есть закончится накануне Рождества). В течение этого периода, как передает newsru.co.il со ссылкой на ORF, будут отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыты школы и детские сады, закрыты кафе, бары и рестораны, учреждения культуры и большая часть торговых точек, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

С 1 февраля 2022 в Австрии планируют ввести обязательную вакцинацию против коронавируса.

С 15 ноября в Австрии действовал “локдаун для непривившихся”. Но власти решили ужесточить карантинные меры на фоне рекордных показателей заражаемости за последние дни.

Жертвами эпидемии коронавируса в Австрии стали более 11900 человек, свыше 1 миллиона (из 9 миллионов граждан) перенесли коронавирус. Только за последнюю неделю в этой европейской стране умерли от COVID-19 свыше 300 человек (на 66% больше, чем на позапрошлой неделе), было выявлено более 88 тысяч заразившихся (на 32% больше, чем на позапрошлой неделе). При этом уровень вакцинации против коронавируса в стране около 65%.

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