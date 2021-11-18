За весь прошлый день в польшу въехали 79 белорусов в поисках помощи, сообщила на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны Анна Михальска.

Она добавила, что эти люди подают заявления о предоставлении международной защиты. Некоторые из прибывших белорусов въехали на основании гуманитарных виз.

Представитель пограничной службы также отметила, что белорусы, которые обращаются за помощью в Польше, получают ее постоянно.

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