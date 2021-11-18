Сегодня из Национального аэропорта Минск должен вылететь первый вывозной рейс для мигрантов из Ирака. По сообщению Sputnik покинуть Беларусь должны 300 иракских мигрантов, возвращение домой для них будет бесплатным.

Количество мигрантов готовых вернуться растет ежечасно. В 9:46 агентство Sputnik со ссылкой на МИД Ирака сообщило, что вылететь на родину готовы 430 иракцев.

Иракский сайт Ina со ссылкой на представителя МИДа Ахмеда Ас-Сафаха пишет, что из Беларуси в Ирак хотят вернуться 325 мигрантов, сообщает The Village.

Вчера глава комитета по связям и курдской диаспоре парламента Иракского Курдистана Ребвар Бабкайи говорил, что на возвратный рейс зарегистрировалось 305 человек.

Во вторник Ахмед Ас-Сафах говорил, что МИД зарегистрировал 170 мигрантов, которые выразили готовность улететь на родину. Также он заявлял, что Ирак организует, если потребуется, более одного вывозного рейса.

Желающих может быть и больше, однако ранее поступали сведения, что мигранты не могут отойти от границы и заявить о своей готовности вернуться на родину. Кроме того, известно, что некоторые мигранты уничтожают свои паспорта. Впрочем, МИД Ирака сообщал, что выдано уже по крайней мере 55 транзитных паспортов.

Авиакомпания Iraqi Airways направила в Минск из Багдада большой самолет: Boeing 747–400 вместимостью от 416 до 624 пассажиров в зависимости от комплектации и числа классов. Вылет запланирован на 13:45, а для регистрации на борт дя мигрантов будут задействованы сразу 5 стоек регистрации.

Согласно расписанию, 19 ноября, тоже должен быть выполнен рейс Багдад — Минск — Багдад (уже на самолете поменьше: Boeing 737–800).

Агентство Риа Новости сообщает, что регистрация на рейс Минск-Багдад открыта.

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