Политический аналитик сомневается в “реальности” пятого пакета санкций

Артем Шрайбман высказал мнение, что между Минском и ЕС может быть первый случай договоренности о деэскалации. Исходя из переговоров Александра Лукашенко и Ангелы Меркель аналитик описал возможный сценарий урегулирования миграционного кризиса.

«Минск дает мигрантам вернуться, организует их выезд домой, в процессе ему помогают ООН, ее агентства и Красный крест. Евросоюз подкинет на это дело гуманитарной помощи», – написал Артем Шрайбман на своей странице в телеграме.

На его взгляд, остается открытым вопрос: дойдет ли до принятия пятый пакет санкций и что в нем останется. Как сообщил аналитик, уже идет информация об удалении «Белавиа» из санкционного пакета, что было бы сильной уступкой со стороны ЕС.

Если все удастся разрулить сейчас, то в отношениях Минска и ЕС будет первый за полтора года случай прямой договоренности о деэскалации

«Хотя конечно, если сравнивать с состоянием до миграционного кризиса, то пятый пакет тогда вообще не обсуждался, и в этом смысле Минск может избавиться лишь от части тех санкций, которые сам себе привез вместе с мигрантами. Победой была бы отмена того, что ввели до начала кризиса.

Но я не буду делать вид, что прямой контакт на высшем уровне с Берлином и Брюсселем, пусть даже и по гуманитарному вопросу, это пустяк, не стоящий внимания.

Если все удастся разрулить сейчас, то в отношениях Минска и ЕС будет первый за полтора года случай прямой договоренности о деэскалации», – отметил Артем Шрайбман.

По его словам, это не значит, что за данным шагом последует разморозка диалога или какой-то возврат к многовекторности.

«Ключевой вопрос на сегодня – станет ли этот опыт контакта ограниченным разовым эпизодом только по решению гуманитарных проблем мигрантов, а потом стороны вернутся к отсутствию диалога до новой эскалации? Или «горячая линия» переживет этот конкретный конфликт и станет использоваться чаще? В таком случае, это, конечно, путь к разморозке», – сообщил Артем Шрайбман.

Аналитик отмечает, что больше аргументов в пользу “разовости” сценария. Поскольку Меркель уходит и ее преемник не будет иметь опыта или особого желания общаться с Лукашенко.

Кроме того, отмечает Шрайбман, «разморозку» отношений между ЕС и Беларусью не примут пострадавшие от миграционного кризиса соседи: «Польша и Литва сочтут такой поворот предательством – “то есть можно устраивать трэш нам на границе, а потом просто безнаказанно отмотать назад, и забудутся все грехи?”. Не уверен, что старая Европа готова на такой скандал с новой, привлекательность нового раунда диалога с Лукашенко не так сильна».

Но самое главное, по мнению политического аналитика, это то, что решить остальные спорные вопросы в отношениях с Европой для Лукашенко политически сложнее, чем остановить созданный им же миграционный кризис.

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