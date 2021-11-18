17 ноября исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провели телефонный разговор, в котором обсудили кризис с беженцами на восточных границах ЕС. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, стороны договорились согласовывать действия в условиях “вселяющей беспокойство ситуации” на внешних границах сообщества. “Канцлер указала на полную солидарность с Польшей”, – передаёт ТАСС.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Телефонные переговоры проводятся в связи с миграционным кризисом, на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, который обострился 8 ноября. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса.

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