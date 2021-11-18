МЧС, как крестные родители, навестили малыша, спасённого из выгребной ямы

Сегодня на территории Гомельской детской областной клинической больницы можно было словить много удивленных взглядов со стороны посетителей и персонала, пишет Гомельское управление МЧС.

«У нас что-то произошло? Пожар? Учения» – спросила нас проходившая мимо медсестра. Пожарная машина, спасатели в боевом обмундировании не могли остаться незамеченными. Но миссия, с которой работники Гомельского областного управления МЧС посетили больницу куда более радостная и важная.

Многих поверг в шок случай, произошедший 15 октября 2021 года. Утром в тот день в выгребной яме нашли новорожденного ребенка. Александр Сабодаш первым тогда подбежал к месту, указанному работницами «Пункт приема стеклотары» и достал малыша.

— Я в первые секунды и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и, не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову. Он сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребенка, — рассказал в тот день Александр Сабодаш.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя месяц борьбы врачей за жизнь этого маленького человечка, ребенок окреп и его перевели в педиатрическое отделение для новорожденных детей Гомельской детской областной клинической больницы.

И именно поэтому работники МЧС , не без участия спасителя малыша, приехали с подарками, но не только для спасенного ребенка, а для всех деток, которые на данный момент находятся в этом отделении без родителей.

Главный врач детской областной больницы Вячеслав Ижаковский от лица медицинского персонала поблагодарил за оказанную помощь, внимание и поддержку со стороны спасателей. Он с гордостью пожал руку Александру Сабодашу, который спас «маленького борца» (прим. так между собой врачи называют спасенного малыша) и поблагодарил за проявленный героизм и спасение ребенка на службе!

В палате, где находится малыш, тишина. Медицинский персонал, тихие шаги Александра Сабодаша ….и долгожданная встреча мальчишки и его спасителя. На глазах медсестер слезы радости, слова благодарности в адрес Александра.

А наш спасатель просто молчал и смотрел на маленького героя, который при помощи врачей выжил и продолжает бороться за свою жизнь с таким желанием и отвагой, как настоящий герой! Тишина… «Ты давай, выздоравливай, не подведи нас, мы с ребятами тебя не бросим, вон подрастешь мы тебя всему научим и будешь и ты самым сильным и храбрым спасателем!» – еле слышно прошептал Александр малышу.

Александр нам еще до встречи рассказал, что на следующий день после смены поехал в церковь и купил малышу иконку, а затем поехал в больницу и попросил медицинских сестер передать ее малышу. Затем на протяжении месяца постоянно интересовался состоянием ребенка.

«У малыша нет имени, но мы его будем звать Александром, в честь своего спасителя! Вы же ему как крестный – ангел-хранитель!» – на прощание сказала заведующая отделением Ольга Целехович.

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