“Гуманитарный коридор” в ФРГ

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сегодня сообщила о действиях белорусской стороны в направлении урегулирования кризиса с беженцами.

В частности она рассказала, что Александр Лукашенко предложил, во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, открыть для мигрантов гуманитарный коридор в ФРГ.

“Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 000 беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 000 вернуться на Родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию”, – сообщила Наталья Эйсмонт.

Германия – против

Источник в правительстве ФРГ прокомментировал слова пресс-службы Лукашенко. По эго словам и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением Александра Лукашенко. В Германии не примут нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей.

“Германия не согласилась с этим [предложением]”, – сказали в кабмине в ответ на просьбу прокомментировать заявление Натальи Эйсмонт о гуманитарном коридоре в Германию. – “Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку”, – подчеркнул в беседе с агентством Reuters в четверг, 18 ноября, неназванный источник в правительстве ФРГ.

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