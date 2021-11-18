В этом году Санта-Клаус может не доехать

Конец года — традиционно высокий сезон в автомобильных перевозках. Многие клиенты-заказчики желают получить товар до Нового года. В это время автоперевозчики обычно хорошо зарабатывают.

Заместитель директора компании STA Logistic Игорь Яковлев в комментарии Office Life подтвердил, что пересекать границу с Евросоюзом транспортным компаниям сейчас трудно: наблюдается существенное скопление транспорта, т. к. уже закрыт погранпереход «Кузница».

Прогнозировать ситуацию даже на ближайшие выходные сложно. По данным транспортных компаний, время пересечения границы растянулось на два-четыре дня. Это сопряжено с прямыми потерями для автоперевозчиков. Устоявшийся норматив платы за простой — €100 в сутки. Зачастую эта сумма не покрывает всех издержек, а если считать упущенную выгоду, то «точно не покрывает».

Возникающие препятствия на маршруте увеличивают сроки оборачиваемости транспорта, на один рейс уходит больше времени, растут затраты.

«Если возьмем все издержки: зарплату водителям, упущенную выгоду, то оценка потерь, выполненная российскими коллегами, — €500 в сутки — очень похожа на правду. Сейчас у перевозчиков срываются многие заказы, кто-то вынужден платить штрафы. Например, если машина идет из Германии в Россию, то у нее запланирована и обратная загрузка (из Москвы в Берлин). И если перевозчик задерживается, то его могут оштрафовать, у него могут заказ забрать. Когда сбивается цепочка поставки, одни проблемы наслаиваются на другие».

Яковлев отметил: на рынке распространяется информация, что в ближайшее время может быть закрыт погранпереход «Бобровники». Но пока это не подтверждено официально, акцентирует менеджер.

Он добавил, что гродненским перевозчикам сегодня невыгодно менять маршрут на погранпереходы Брестского региона.

«У нас основной грузопоток шел через Гродненский регион, в котором много перевозчиков, обладающих своим транспортом. Им невыгодно менять маршрут на Брест и с точки зрения пробега. Нужно учитывать, что перевозка заранее заказана, для нее рассчитан фрахт. Когда издержки растут, перевозчик сам решает, что выбрать: увеличение срока прохождения границы, либо вариант литовского транзита, либо других переходов (тот же «Тересполь»). Решение принимается вместе с партнерами по конкретной машине по-разному».

Отвечая на вопрос, как ситуация повлияет на бизнес автоперевозчиков, Яковлев назвал самый пессимистичный вариант развития событий: закрытие границы с Польшей «повлияет плачевно» — это сразу отразится на доходах и ресурсах транспортных компаний.

«Если закрывается польский транзит, то уменьшается объем выполняемых работ. Возникает проблема задействования ресурсов. Польша — Беларусь — это основной транзит сейчас. Если закрывается данное направление, то на других — Литва, Латвия — получается „узкое горлышко“. Если все сюда переориентируются, то время пересечения границы еще больше растянется».

По словам эксперта, для рынка это означает угрозу дефицита транспорта и повышения ставок.

«Перевозок будет выполняться меньше. Сейчас много заключается годовых контрактов, и, когда возникают проблемы на рынке, начинается пересогласование. Делать это сейчас достаточно сложно, поскольку непонятно, какой будет стоимость услуг».

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