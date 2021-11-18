Имущество Виктора Бабарико продают с аукциона

Ford Fiesta 2015 года, принадлежавший политзаключенному экс-банкиру, можно приобрести за 17 тысяч рублей.

На площадке по продаже имущества РУП “БелЮрОбеспечение”объявлен аукцион на имущество Виктора Бабарико.

Напомним, что по решению суда Бабарико признан виновным в получении взятки в крупном размере и отмывании денег. Кроме 14 лет тюрьмы, ему присудили штраф в 145 000 рублей. Также с Виктора Бабарико решено взыскивать сумму свыше 46 млн рублей в счет погашения «нанесенного ущерба».

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