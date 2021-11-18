Машина Виктора Бабарико. Фото: e-auction.by
Ford Fiesta 2015 года, принадлежавший политзаключенному экс-банкиру, можно приобрести за 17 тысяч рублей.

На площадке по продаже имущества РУП “БелЮрОбеспечение”объявлен аукцион на имущество Виктора Бабарико.

Напомним, что по решению суда Бабарико признан виновным в получении взятки в крупном размере и отмывании денег. Кроме 14 лет тюрьмы, ему присудили штраф в 145 000 рублей. Также с Виктора Бабарико решено взыскивать сумму свыше 46 млн рублей в счет погашения «нанесенного ущерба».

Имущество Виктора Бабарико продают с аукциона
Машина Виктора Бабарико. Скриншот страницы аукциона на сайте e-auction.by

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА